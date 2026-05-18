¡La verdad sale a la luz! Nora descubre que Guillermina es su madre antes de que Armando acabe con su vida

Guillermina acude a la mansión de Estela para hablar con su hija Nora. Ya no puede seguir ocultándole que es su madre biológica. Entre lágrimas, le pide que escuche su historia. Le cuenta que años atrás se enamoró de Armando y que, cuando descubrió que estaba embarazada, él la abandonó. Sola y sin apoyo, se vio obligada a dar a su hija en adopción.

La directora del colegio Gabriela Mistral le asegura a Nora que solo supo la verdad hace unos días gracias al padre de Elsa y que no se atrevió a contárselo antes porque necesitaba tiempo para asimilarlo. "Siempre te llevé en mi corazón", le confiesa emocionada.

La sobrina de Estela le revela entonces que ella ya sabía que Armando era su padre, ya que doña Clemencia se lo confesó poco antes de morir tras caer por un barranco. Sin embargo, el malvado empresario ocultó a Clemencia la identidad de la verdadera madre de Nora.

Muy arrepentida, Guillermina le pide perdón a su hija. "Nunca debí abandonarte, pero mi situación no me permitió quedarme contigo", le dice entre lágrimas. Nora, que tiene un gran corazón, decide no guardarle rencor. "Nunca es tarde para corregir los errores del pasado", le responde antes de fundirse en un emotivo abrazo con ella.

La joven le agradece haberle contado la verdad. "Lo único que quería era saber quién era mi madre", admite. Guillermina, aliviada por la reacción de Nora, le propone empezar de nuevo y recuperar el tiempo perdido. "Agradezco a la vida haberte encontrado. Este es el día más hermoso de mi vida", le confiesa emocionada.

Más tarde, Nora le cuenta a Andrés que Guillermina es su madre biológica y que fue ella misma quien se lo reveló. También le explica que Armando nunca quiso hacerse responsable del bebé que esperaba la profesora y que, por eso, ella terminó dándola en adopción. "Me siento aliviada y no le guardo rencor", asegura Nora, convencida de que Guillermina también fue una víctima más del empresario. Andrés, por su parte, admira la capacidad de Nora para afrontar cualquier adversidad con optimismo.

Armando se acerca a casa de Guillermina para envenenarla. Teme que pueda delatarlo ante la comisaria Natalia por la muerte de Irene y acaba con su vida sin compasión, ahora que había recuperado a su hija Nora.