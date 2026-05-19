Elsa y Andrés, a un paso de reencontrarse con su hija Eva tras años creyéndola muerta

El padre Reynaldo da con el paradero de la familia Sotomayor y conoce por fin a Eva. El sacerdote les relata a Jaime y Verónica la verdadera historia de Elsa y Andrés. Les explica que Armando Quiroga, el padre de la joven, se opuso desde el principio a esa relación por el origen humilde del hijo de Silvia.

Además, les revela que el exmarido de Estela llegó incluso a intentar obligar a su hija a abortar. "Quiroga es un hombre sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa", asegura el sacerdote.

Finalmente, consiguió que Armando desistiera de su idea a cambio de que él mismo buscara una familia que adoptara al bebé nada más nacer. Durante mucho tiempo, Elsa creyó que su hija había muerto mientras dormía en la cuna. Sin embargo, Andrés descubrió la verdad tiempo después, cuando doña Clemencia, en su lecho de muerte, le confesó que Eva seguía viva.

Ahora, el padre Reynaldo ruega a Jaime y Verónica Sotomayor que permitan que Elsa y Andrés conozcan a la niña. El sacerdote intenta tranquilizarlos asegurándoles que los padres biológicos solo desean conocerla y no arrebatársela. Pero, ellos le piden tiempo para pensarlo.

Mientras tanto, Reynaldo envía a Elsa y Andrés una fotografía de su hija. Ambos se emocionan al verla por primera vez y sueñan con el momento del reencuentro. El cura también les cuenta que Eva ya ha empezado a caminar y que incluso ha dicho sus primeras palabras.

Finalmente, Jaime y Verónica acceden a que Elsa y Andrés conozcan a Eva. Reynaldo le comunica a Andrés la esperada noticia y no puede contener la felicidad: después de tantos años, por fin va a reencontrarse con su hija.

Elsa y Andrés cuentan los días para ver por primera vez a Eva y estrecharla entre sus brazos. ¿Se conformarán con conocerla o lucharán por recuperarla?