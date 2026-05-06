La impactante confesión de Doña Clemencia antes de morir cambia para siempre la vida de Nora y Andrés

Doña Clemencia, en su lecho de muerte, le confiesa a Nora que no es su madre biológica y que, además, es hija de Armando Quiroga. Le explica que prometió al marido de Estela guardar el secreto a cambio de que se hiciera cargo de los gastos del rancho. La tía de Elsa le pide perdón por no haber sido una buena madre, aunque le asegura que ella siempre fue lo más importante de su vida. Nora se queda en shock al descubrir toda la verdad.

La joven siente curiosidad por conocer la identidad de su madre biológica, pero Clemencia admite que no sabe quién es. Aun así, Nora deja claro que no quiere saber nada de Armando. Lo desprecia por haberla abandonado cuando era un bebé, igual que hizo con Eva, la hija de Andrés y Elsa. Antes de morir, Clemencia le pide perdón a su hija por haberle ocultado la verdad durante tantos años.

Consciente de que le queda poco tiempo de vida, Doña Clemencia decide sincerarse también con Andrés como muestra de agradecimiento por haberla salvado cuando se cayó por un barranco. Le revela que ella y el padre Reynaldo llevaron a Eva a un convento para entregarla en adopción a una familia.

Además, le confiesa que el sacerdote nunca quiso participar en aquello, pero Armando lo obligó. Si no obedecía, estaba dispuesto a abandonar a la pequeña en la carretera. "¿Cómo pudo hacer algo así con su propia nieta?", pregunta Andrés, completamente indignado. Incapaz de perdonar al empresario por haberle arrebatado a Eva y hacerles creer que había muerto, escucha cómo Clemencia vuelve a suplicarle perdón por haber callado tantos años.

Desesperado por encontrar respuestas, Andrés acude al convento donde dejaron a Eva, pero se marcha con las manos vacías al descubrir que la monja que entregó a la niña en adopción falleció hace tiempo a causa de una embolia cerebral.

Finalmente, Doña Clemencia muere sin que Nora pueda hacer nada para salvarla.