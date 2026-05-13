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Elsa descubre que su hija Eva sigue viva y acusa a su padre Armando de arrebatársela al nacer

Andrés le revela a Elsa que su hija nunca murió y que Armando le ocultó la verdad. La joven rompe definitivamente con su padre.

Elsa descubre que su hija Eva sigue viva y acusa a su padre Armando de arrebatársela al nacer

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Andrés reúne el valor para contarle a Elsa toda la verdad sobre Eva, la hija que tuvieron en común. Le explica que la pequeña no murió y que la familia Sotomayor la adoptó. Al principio, la mujer de Horacio cree que todo es fruto de su imaginación porque no acepta la muerte de su primogénita. Sin embargo, el hijo de Silvia le revela que Doña Clemencia se lo confesó en su lecho de muerte y que él mismo desenterró el ataúd para salir de dudas. Dentro solo encontró un puñado de paja.

Andrés confiesa a Elsa que su hija sigue viva

Elsa no puede contener las lágrimas, sobre todo cuando Andrés le confiesa que Armando Quiroga lo planeó todo. "Mi padre es un monstruo", afirma indignada.

El hermano de Antonia también le cuenta que Doña Clemencia y el padre Reynaldo ayudaron al empresario a llevar a cabo su plan. A Elsa le cuesta creer que el sacerdote participara en algo tan horrible, pero Andrés le explica que lo hizo para evitar que Armando abandonara a la pequeña en la carretera. "No voy a perdonarlos", asegura llena de rabia.

Andrés solo quiere encontrar a Eva y dejar atrás la venganza. Elsa también desea buscar a su hija, aunque antes decide enfrentarse a su padre. "Tengo la desgracia de ser tu hija", le dice al verlo. El empresario intenta negar su implicación y acusa al hijo de Silvia de mentiroso. "Solo busca vengarse de mí", espeta Armando. Pero Elsa ya no cree en sus palabras y difícilmente podrá perdonarlo.

La reacción de Elsa al saber que su padre le ocultó que su hija sigue viva: "Es un monstruo"

Destrozada, Elsa necesita desahogarse y le cuenta a su madre, Estela, que su nieta está viva y que Armando le arrebató a su bebé mientras estaba hospitalizada tras sufrir una hemorragia después del parto.

Estela queda horrorizada al descubrir toda la verdad. "¿Con quién me casé? ¡Cuánta maldad!", lamenta entre lágrimas. Elsa tiene claro que no quiere volver a saber nada de Armando y su madre la apoya en su decisión. Además, está dispuesta a ayudarla a encontrar a Eva.

Estela, horrorizada por los actos de Armando

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