Elena atropella a Antonia en un ataque de celos y acaba detenida

Elena no puede soportar que Gerardo se haya entregado a las autoridades y prefiera estar en prisión antes que con ella. Y menos aún que siga enamorado de Antonia y esté esperando un hijo con ella. Así que, en un arrebato de locura, va a por ella y la atropella.

La joven resulta gravemente herida y es trasladada al hospital más cercano para ser operada. Afortunadamente, en el momento del atropello, dos mujeres presencian lo ocurrido y se lo comunican a Silvia y Lamberto.

El padrastro de Antonia acude a la comisaría con las dos testigos para denunciar a Elena. La comisaria Chaves toma nota de lo sucedido y la policía se dirige a casa de Gerardo para proceder a su detención.

Elena se muestra ausente y parece haber perdido el juicio, pues insiste a los agentes en que debe quedarse en casa para preparar la cena a su marido cuando regrese del hospital. Sin embargo, al final no le queda más remedio que acompañarlos a comisaría para ser interrogada.

Durante el interrogatorio, Elena finge no saber quién es Antonia y asegura al agente que pasó toda la mañana con su marido, pero no consigue engañar a la policía. Gerardo está en prisión y, además, las cámaras instaladas en la calle captaron su coche en las inmediaciones de la vivienda de la hija de Silvia.

Mientras tanto, Lamberto acude a prisión para contarle a Gerardo que Toñita ha sido atropellada por Elena. El joven médico se tranquiliza cuando descubre que tanto su novia como el bebé que espera están fuera de peligro.

Gerardo quiere que Elena pague por el daño que ha causado a Antonia y le pide a su padre que cuide de ella y le diga cuánto la ama. "Daría lo que fuera por estar con ella en estos momentos", asegura a su progenitor.