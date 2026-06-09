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La suerte por fin sonríe a Elsa: ¡recupera a su hija Eva tras una angustiosa búsqueda!

La policía descubre el escondite de los padres adoptivos de Eva y, al llegar, encuentra a Verónica gravemente herida por un disparo, mientras Elsa protagoniza el emocionante reencuentro con su hija.

La suerte por fin sonríe a Elsa: ¡recupera a su hija Eva tras una angustiosa búsqueda!

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Andrés y Elsa se reúnen con el detective Damián para conocer las últimas novedades sobre el paradero de Eva. El investigador está cada vez más cerca de localizar a la pequeña. Trabaja junto a la policía y ya han descubierto en qué farmacia Verónica compró un antibiótico para la niña.

Elsa y Andrés están cada vez más cerca de encontrar a su hija

Aunque Damián teme que Jaime y Verónica hayan cruzado la frontera, Andrés confía en que sigan en el país. Para intentar encontrarlos, han colocado carteles con la fotografía de Eva y el teléfono de contacto de la policía en los alrededores de la farmacia, con la esperanza de que algún testigo pueda aportar información.

Mientras continúan distribuyendo carteles por la zona, Damián recibe una llamada del comandante Paredes. Los agentes ya han localizado el escondite de Jaime y Verónica.

Elsa y Andrés colaboran con Damián para encontrar a Eva

Sin embargo, cuando se dirigen al lugar, los acreedores de Jaime se adelantan. Los delincuentes irrumpen en la vivienda, se lo llevan por la fuerza y disparan gravemente a Verónica. Ni siquiera las identidades falsas que utilizaban han logrado protegerlos de sus enemigos.

Al llegar a la casa, la policía se encuentra una escena aterradora. Verónica yace en el suelo herida de bala y su estado es muy grave.

Afortunadamente, Eva está sana y salva. Cuando llegaron los atacantes, la pequeña se encontraba en su habitación y no sufrió ningún daño. Al verla de nuevo, Elsa no puede contener la emoción y la da un caluroso abrazo, incapaz de soltarla.

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