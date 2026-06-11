Horacio renuncia a Elsa para que pueda formar la familia con la que siempre soñó junto a Andrés

Elsa regresa a San Juan tras recuperar a Eva. Horacio la espera en el hotel, ansioso por verla y conocer a la pequeña, a la que le ha comprado una muñeca de trapo.

La hija de Estela está feliz por estar por fin junto a su hija y sabe que ya nadie ni nada podrá separarla de ella. "Andrés y yo hemos sufrido mucho, pero hemos recuperado a nuestra hija al final", le dice la joven a su marido.

El hijo de Héctor le comunica que se va a mudar a Ciudad de México porque no quiere interferir en su relación con Andrés. "Tienes la oportunidad de recuperar el sueño que te robaron", le dice el joven emocionado.

Elsa se emociona con sus palabras y le revela que lo quiere mucho. Pero al marido de Meche le deja claro que nunca podrá amarlo como ama a Andrés. "Lo que yo viví contigo lo voy a guardar en mi corazón para siempre", le dice con cariño.

Elsa lleva a Eva a casa de su madre para que sus hermanos pequeños conozcan a su sobrina. Todos se vuelcan con la pequeña y juegan con ella. La esposa de Horacio le cuenta a Estela la conversación que ha mantenido con el hijo de Héctor. "Quiere dejarme el camino libre para que Andrés y yo formemos la familia con la que siempre soñamos", le explica a su progenitora.

Estela se queda de piedra al descubrir lo noble que es Horacio y reconoce que su decisión de alejarse de la vida de su hija es un "verdadero acto de amor".