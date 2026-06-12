Andrés y Elsa cumple su sueño de formar una familia en el emotivo final de Perdona nuestros pecados: repasamos los mejores momentos

Perdona nuestros pecados llega a su fin y, en el último capítulo, Andrés y Elsa por fin vuelven a estar juntos. La llegada de Eva a sus vidas y la marcha de Horacio a Ciudad de México han hecho posible que se den una segunda oportunidad.

El hermano de Antonia no esperaba que su exnovia aceptara regresar a su lado y, cuando ella le cuenta que el hijo de Héctor ha renunciado a su amor para que pueda cumplir su sueño de formar una familia junto a él, no puede evitar emocionarse. Ambos terminan fundiéndose en un apasionado beso.

"Después de todos los obstáculos que hemos pasado, nunca creí que íbamos a vivir esto", le confiesa Elsa. Andrés, por su parte, le expresa una vez más lo mucho que la ama.

Pero la historia no termina ahí. Meses después, Elsa consigue por fin el divorcio y, cuando se lo comunica a Andrés, él no se lo piensa dos veces y le pide que se casen cuanto antes. Como era de esperar, la hija de Armando acepta emocionada. Por fin podrán formar la familia que tanto habían deseado.

Y, como todo gran final merece, los jóvenes acaban dándose el "sí, quiero" rodeados de familiares y amigos, con su hija Eva como testigo de uno de los días más felices de sus vidas. ¡Imposible no derramar alguna lagrimilla!

Por otra parte, Ángela acaba entre rejas por la muerte de Fuentes yArmando intenta huir de la justicia después de que Ángela declare ante la policía que fue él quien asesinó a Irene Cáceres. Sin embargo, finalmente es detenido y condenado a 70 años de prisión sin derecho a fianza, no solo por la muerte de la hermana de Estela, sino también por la de Arturo Olmos Peniche.

Elena, por su parte, tras dar a luz a un hijo, es ingresada en un centro psiquiátrico en lugar de cumplir condena en prisión, al determinarse que su estado de salud mental no es el adecuado. Estela acaba convirtiéndose en la tutora legal de su nieto.

Por último, Gerardo recupera la libertad después de que el juez le rebaje la pena por haber ayudado a su madre, Ángela, y haberse entregado voluntariamente por su implicación en la muerte del comisario Fuentes. Así, el hermano de Aurora puede comenzar una nueva vida junto a Antonia y la hija de ambos.