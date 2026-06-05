Aurora se reencuentra con su hija Leonor tras vivir un auténtico infierno por culpa de Fabián

Aurora ha vivido un auténtico calvario por culpa de Fabián. El joven se ganó su confianza a base de mentiras y falsas promesas de trabajo como modelo, pero todo terminó de la peor manera: la hermana de Gerardo acabó trabajando en una casa de citas.

Por suerte, Lamberto consigue dar con su paradero y logra sacarla de allí escondida en un contenedor de sábanas sucias. A partir de ese momento, Aurora solo piensa en volver a ver a su hija Leonor y a Carlos.

Su regreso supone también una alegría enorme para Lamberto, que su hija podrá estar presente en su boda con Silvia. Aurora, además, quiere cerrar heridas y reconciliarse con Andrés, a quien acusó injustamente ante un juez por abuso sexual. Él, pese al daño sufrido, nunca llegó a demandarla por daños y perjuicios.

Después de todo lo ocurrido, Aurora va a ver a Carlos y le cuenta el horror que ha vivido por culpa de Fabián. Él se queda en shock al conocer la verdad y se justifica asegurando que pensó que ella se había marchado voluntariamente, convencido de que ni él ni Leonor le importaban.

Aurora le deja claro que nunca dejó de quererlo. Al contrario, asegura que se moría de ganas de volver a verlo y de abrazar de nuevo a su hija.

Carlos decide entonces llevarla a la guardería para que pueda reencontrarse con Leonor. La emoción se desborda cuando la pequeña aparece en brazos de una cuidadora. Aurora no puede contener las lágrimas y abraza y besa a su hija con todo el cariño que llevaba tanto tiempo guardando.