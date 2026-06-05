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Aurora se reencuentra con su hija Leonor tras vivir un auténtico infierno por culpa de Fabián

Después de ser engañada por Fabián y acabar atrapada en una casa de citas, Aurora logra regresar junto a los suyos. Su reencuentro con Carlos y la pequeña Leonor se convierte en uno de los momentos más emotivos de la serie.

Aurora se reencuentra con su hija Leonor tras vivir un auténtico infierno por culpa de Fabián

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Aurora ha vivido un auténtico calvario por culpa de Fabián. El joven se ganó su confianza a base de mentiras y falsas promesas de trabajo como modelo, pero todo terminó de la peor manera: la hermana de Gerardo acabó trabajando en una casa de citas.

Por suerte, Lamberto consigue dar con su paradero y logra sacarla de allí escondida en un contenedor de sábanas sucias. A partir de ese momento, Aurora solo piensa en volver a ver a su hija Leonor y a Carlos.

Aurora regresa a casa sana y salva

Su regreso supone también una alegría enorme para Lamberto, que su hija podrá estar presente en su boda con Silvia. Aurora, además, quiere cerrar heridas y reconciliarse con Andrés, a quien acusó injustamente ante un juez por abuso sexual. Él, pese al daño sufrido, nunca llegó a demandarla por daños y perjuicios.

Después de todo lo ocurrido, Aurora va a ver a Carlos y le cuenta el horror que ha vivido por culpa de Fabián. Él se queda en shock al conocer la verdad y se justifica asegurando que pensó que ella se había marchado voluntariamente, convencido de que ni él ni Leonor le importaban.

Aurora se reencuentra con Carlos y le cuenta el horror que vivió por culpa de Fabián

Aurora le deja claro que nunca dejó de quererlo. Al contrario, asegura que se moría de ganas de volver a verlo y de abrazar de nuevo a su hija.

Carlos se siente culpable de lo ocurrido a Aurora: "Nunca me pasó por la cabeza que estuvieras en peligro"

Carlos decide entonces llevarla a la guardería para que pueda reencontrarse con Leonor. La emoción se desborda cuando la pequeña aparece en brazos de una cuidadora. Aurora no puede contener las lágrimas y abraza y besa a su hija con todo el cariño que llevaba tanto tiempo guardando.

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