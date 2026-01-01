Pasión de Gavilanes

Rosario descubre que la persona herida en el accidente no fue Sarita

Pepita le cuenta lo que ha llegado a sus oídos sobre el ataque que sufrieron las hermanas Elizondo.

Rosario sigue enamorada de Franco y eso lo sabemos todos. Tanto así que parece molestarse cuando Pepa le cuenta que la hermana que resultó herida cuando alguien les disparó no fue Sara, sino Jimena.

Todavía no han averiguado quién lo hizo. Y esta situación retrasa la salida de Sara de la casa de su madre, que, aunque sigue de viaje en Europa con su nuevo marido Fernando, retiene a su hija en casa.

Sara no quiere irse hasta que se solucionen las cosas y averigüen quién quiere matarlos. Después, su idea es irse a vivir con Franco.

¿Cómo afrontará Rosario este hecho?

Series

