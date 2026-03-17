Ceylin recoge sus cosas de la casa de Ilgaz y el fiscal se queda hundido

Parece que las mentiras han provocado que los caminos de Ceylin e Ilgaz vayan por separado y la pareja se ha separado… ¿para siempre? La abogada no puede perdonar que su marido haya hecho nada para evitar que su familia fuese detenida y él no le perdona a ella que le mintiese con el asesinato de Serdar y que ayudase a su sobrina a escapar del país.

Tras celebrarse el juicio y que la jueza dictaminaste que todos quedan en libertad hasta dictar sentencia, Ceylin decide romper con todo.

Decidida, se presenta en el despacho de su todavía marido para entregarle…los papeles del divorcio: “Pongámosle fin a esto”, le dice Ceylin ante un Ilgaz que se queda sin palabras. ¿Habrá firmado el fiscal acuerdo y se habrán divorciado para siempre?

La respuesta de Ceylin tras los reproches de Ilgaz: “¿Tantas ganas tienes de divorciarte?”

La abogada no se presentó al juicio en el que tenía que firmar para poner fin a su matrimonio.

Parece que no hay vuelta a atrás. Ceylin le ha entregado a Ilgaz los papeles de divorcio. La joven no puede más y cree que ya nos hay nada que pueda salvar su relación.

Ceylin no puede perdonar al fiscal Kaya que no haya hecho nada para evitar que su familia fuese detenida y él no le perdona a ella que le mintiese con todo lo que ha pasado con el asesinato de Serdar y que ayudase a su sobrina a escapar del país.

El juez les cita para firmar los papeles del divorcio, pero por culpa del trabajo y un atasco…Ceylin no llega a tiempo, pero un nuevo caso vuelve a unirles a los dos en el mismo barco.

Ilgaz aprovecha el reencuentro para preguntarle por qué no fue al juicio. Le reprocha que estuvieron esperándola y que no avisó de que iba a llegar tarde. “Si no llego a estar yo, el juez hubiese anulado el proceso”, le dice Ilgaz.

“¿Tantas ganas tienes de divorciarte?”, le dice ella ante las insistencias de Ilgaz. El fiscal le responde que el juez ha retrasado el juicio dos semanas y le dice a la abogada que tiene que recoger sus cosas. La abogada, entonces, le dice que pasará un día de estos, pero que le diga cuando está libre. “Siempre estoy libre”.

Ceylin recoge sus cosas de la casa de Ilgaz y el fiscal se queda hundido: “Sabes lo mucho que te quiero”

La pareja ha decidido separarse, aunque todavía no han firmado los papeles del divorcio.

Ceylin le entregó a Ilgaz los papeles del divorcio, pero cuando tenían que ir al juzgado a firmar... ¡ella no se presentó! Esta situación provocó un nuevo distanciamiento entre la pareja ya que el fiscal le reprocha que haya antepuesto su trabajo a este compromiso personal.

La abogada se presenta en la casa del fiscal para recoger sus cosas y se queda muy sorprendida al ver que, su todavía marido, ya le había preparado las maletas y se cree que ha sido porque tiene ganas de que se fuese de allí.

El fiscal Kaya le dice que lo ha hecho para facilitarle las cosas, pero ella se piensa que quiere perderla de vista cuanto antes y por eso, le ha molestado tanto que no se presentase al juicio. “Quieres dejar hueco para la siguiente”, le dice ella, unas palabras que le hacen mucho daño a Ilgaz.

El joven le dice que no quiere hacer hueco para nadie y que le reprochó lo del juicio para acabar cuanto antes y que ninguno sufriese más.

“Sabes mejor que nadie lo mucho que te quiero”, le dice él; mientras ella decide marcharse sin aceptar su ayuda: “Tengo que acostumbrarme a no tenerte”. La joven se marcha con las maletas y al ver que no llega ningún taxi a buscar a la joven, Ilgaz sale a buscarla y la lleva a su casa.

¿Firmarán finalmente los papeles del divorcio?, ¿se darán cuenta que no pueden vivir el uno sin el otro?