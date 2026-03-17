Carlos propone matrimonio a Ana

Hace tres años que Ana perdió al gran amor de su vida, Alberto Márquez, la persona con la que compartió una intensa historia que duró décadas.

Pero la vida los separó cuando Alberto se fue a Turquía y sufrió un terremoto. Ella y todo el mundo en Velvet, en Nueva York, piensa que murió.

Pero no fue así. Alberto vive en una casa de ensueño junto a Cristina que lo mantiene alejado de toda realidad posible y de alguien que pudiera explicarle cuál era su situación real antes del accidente.

Carlos y Gloria también lo saben. Pero Carlos también ha continuado su vida su él. Y durante todo este tiempo ha permanecido lo más cerca de Ana que ha podido.

Incluso ella le agradece haber estado junto a ella en los momentos tan duros que vivió.

Pero ahora él quiere dar un paso más con ella: ¡le propone matrimonio!

Ante la cara de asombro de Ana, Carlos le dice que quiere pasar con ella el resto de su vida.