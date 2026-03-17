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Nur secuestra a la madre de Ela y la obliga a romper con Civan, pero él da un paso inesperado: se casan en secreto

Ela se ve forzada a abandonar la mansión y romper con Civan tras las amenazas de Nur, pero el joven sorprende a todos con una decisión radical que lo cambia todo.

Nur secuestra a la madre de Ela y la obliga a romper con Civan, pero él da un paso inesperado: se casan en secreto

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Nur ha secuestrado a la mujer que crió a Ela y a su íntima amiga, Fidan, y no está dispuesta a liberarlas si la joven no abandona la mansión familiar y rompe con Civan. Decidida a salirse con la suya, le da un ultimátum. Sin otra opción, la chef accede a sus condiciones y se despide de la familia de su prometido, asegurando que es una decisión propia y que Nur no ha tenido nada que ver.

Tras abandonar la casa, la amante de Mali le envía la ubicación para que pueda rescatar a su madre y a su amiga. En ese momento, Ela se encuentra con Civan en la calle y, entre lágrimas, le cuenta todo lo ocurrido. Él no duda en acompañarla para recuperar a su familia.

La crueldad de Nur no tiene límites

El joven, incapaz de soportar cómo su madre le hace la vida imposible a Ela, toma una decisión radical: casarse con ella de inmediato. La boda se celebra rodeados de sus amigos y de la mujer que cuidó de Ela cuando era niña, tras salir del vertedero gracias a Güzide.

Después del enlace, Civan reúne a su familia en el salón para darles la noticia. Les anuncia que se ha casado con Ela y todos se quedan en shock, especialmente después de haberla visto salir de la mansión, horas antes, entre lágrimas tras comunicarles que renunciaba a su trabajo.

Así reacciona Nur al saber que Ela se ha casado con Civan

Tufan habla en privado con su hijo y le pregunta por qué ha tomado una decisión tan precipitada. Civan se sincera y le explica que lo hizo porque Nur no ha dejado de hacerle la vida imposible a su mujer desde que descubrió su relación. Además, lamenta que su padre no haya podido estar presente en la boda.

Por su parte, Nur también encara a su nuera. No aprueba el matrimonio y vuelve a amenazarla. Pero esta vez Ela no se deja intimidar. Civan, el hombre de su vida, es ahora su marido y se siente feliz. Sin embargo, aunque haya dado este paso, no puede quitarse de la cabeza su deseo de venganza.

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