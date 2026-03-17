Alejandro llega a un acuerdo y compra el rancho La Paz

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Dionisio y Alejandro hacen un trato. Después de visitar su rancho decide comprarlo.

Entonces aparecen Diana, la hija de Dionisio y una de sus hijas, Marisol, justo la chica de la que se encandiló Ángel, el amigo de Alejandro, cuando la vio en el pueblo.

Puesto que se van a quedar por la zona, pronto descubrirán que Marisol es hermana de Victoria. Ambas son hijas de Diana y de Valente. ¿Qué pasará cuando lo descubra Alejandro?

Me atrevo a amarte - Ángel y Alejandro conocen a Diana y Marisol

Valente es el hombre al que cree culpable de la muerte de su madre, aunque en realidad el auténtico villano de la historia fue el patrón Fernando Péresz-Soler.

Valente fue una víctima más de su padre. De hecho, creyó que su hijo con Déborah murió aunque en realidad se lo entregaron a Carmen y a Delfino.

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