Alejandro llega a un acuerdo y compra el rancho La Paz

Dionisio y Alejandro hacen un trato. Después de visitar su rancho decide comprarlo.

Entonces aparecen Diana, la hija de Dionisio y una de sus hijas, Marisol, justo la chica de la que se encandiló Ángel, el amigo de Alejandro, cuando la vio en el pueblo.

Puesto que se van a quedar por la zona, pronto descubrirán que Marisol es hermana de Victoria. Ambas son hijas de Diana y de Valente. ¿Qué pasará cuando lo descubra Alejandro?

Valente es el hombre al que cree culpable de la muerte de su madre, aunque en realidad el auténtico villano de la historia fue el patrón Fernando Péresz-Soler.

Valente fue una víctima más de su padre. De hecho, creyó que su hijo con Déborah murió aunque en realidad se lo entregaron a Carmen y a Delfino.