Civan sorprende a Ela con una cita de ensueño y le acaba pidiendo matrimonio

Ela entra en su habitación y se lleva una gran sorpresa al verla decorada con globos rojos. Allí encuentra una nota que dice: "Un día te compraré todos los globos del mundo". Sabe que ha sido obra de Civan, porque es la promesa que le hizo cuando eran niños en el vertedero, y no puede evitar emocionarse con el gesto.

Además, descubre otra nota en la que él le propone tener una cita. La chef se prepara para la ocasión y, cuando sale de la mansión para reencontrarse con su novio, Civan la espera con un ramo de rosas lleno de pequeños juguetes. Ela se derrite de amor y no puede ocultar su felicidad.

Pero la noche no ha hecho más que empezar. Civan ha preparado una sesión de cine en un viejo local donde ha colocado un sofá rojo y un enorme proyector para ver una película, con palomitas y refrescos incluidos. Para que todo salga perfecto, ha contado con la ayuda de su amigo y de Fidan, la mejor amiga de Ela.

Tras la película, Civan la lleva a otra estancia donde ha preparado una mesa para cenar. Las velas y la melodía de un violín crean un ambiente de lo más romántico.

Después de cenar, salen a pasear y Civan aprovecha el momento para pedirle matrimonio. Sabe que el sueño de Ela era hacerlo en un lugar con nieve y no duda en recrearlo con nieve artificial. La chef, completamente emocionada, acepta su propuesta.

Civan lleva entonces a su prometida a casa, donde vuelve a sorprenderla: ha decorado todo con velas, luces, globos rojos en forma de corazón y pétalos de rosa por el suelo. La velada termina con una noche de pasión entre los dos.