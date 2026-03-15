Gabriela vuelve a la hacienda Elizondo y recibe una emotiva bienvenida de los Reyes

Gabriela regresa a la hacienda Elizondo y no puede evitar emocionarse. Son muchos los años que ha pasado viviendo allí y ahora se ve más sola que nunca. Sus hijas se han independizado y solo le queda su padre, don Martín, que no está dispuesto a separarse de ella.

Lo que no imagina es que muchas personas la quieren y están dispuestas a demostrárselo. De pronto, aparecen montados a caballo los hermanos Reyes, acompañados de sus amigos y de los empleados de la hacienda, todos reunidos para darle una cálida bienvenida.

La madre de Norma está pletórica de felicidad, especialmente cuando Juan le da la bienvenida. "Te adoro", le confiesa a su yerno. Gabriela se funde en un abrazo con él y hace lo mismo con Óscar y Franco, que se muestran felices tras haber limado asperezas con ella.