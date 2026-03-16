Rosario visita la tumba de Armando y se derrumba al recordar su pasado juntos

Rosario acude al cementerio después de recibir el alta hospitalaria, tras recuperarse del disparo que recibió de Armando cuando intentaba evitar que su marido acabara con la vida de Franco.

La cantante no puede evitar emocionarse al ver la tumba de su marido. A pesar de los momentos de tensión que vivió a su lado, todavía lo quería, y así se lo confiesa a su amiga Panchita, que siempre está a su lado en los buenos y en los malos momentos.

Rosario le reconoce que lo echa mucho de menos y que le va a costar empezar de cero.