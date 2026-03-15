El reencuentro de Aníbal y Eva destapa el pasado: descubre que Ruth es su hija

Aníbal se instala en la hacienda Trueba y se reencuentra con Eva Rodríguez, la mujer con la que vivió un romance en su juventud. Han pasado muchos años sin verse y el tío de los Reyes le confiesa que ha cambiado mucho. Recuerda que cuando conoció a Eva era un aventurero sin rumbo fijo, pero que con el tiempo sentó la cabeza, se casó y llegó a formar una familia.

Sin embargo, Aníbal no puede quitarse de la cabeza que Eva quiso comunicarle una noticia muy importante antes de que él sufriera un aparatoso accidente. Aquel suceso les impidió volver a verse y él nunca llegó a saber qué era lo que ella quería contarle.

Ahora, el tío de Juan quiere saber cómo le ha ido la vida a Eva. Ella le explica que, tras su romance con él, tuvo varios novios y una hija con uno de ellos. En ese momento aparece Ruth, a quien Eva le presenta. Aníbal se queda sorprendido al observar el gran parecido de la joven con su hermana Ana María, la madre de los hermanos Reyes y acaba descubriendo que la joven puede ser su hija.