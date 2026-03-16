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La boda más esperada: Sarita y Franco se dan el 'sí, quiero' rodeados de toda la familia

Sarita Elizondo y Franco Reyes celebran por fin su esperada boda. La ceremonia reúne a todos sus seres queridos y marca también la reconciliación definitiva de Gabriela con sus hijas.

La boda más esperada: Sarita y Franco se dan el 'sí, quiero' rodeados de toda la familia

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Norma y Jimena ya están casadas con Juan y Óscar, respectivamente, y viven una etapa de enorme felicidad junto a los hermanos Reyes. Ahora, le llega el turno a Sarita y Franco, que, profundamente enamorados, deciden que ha llegado el momento de dar el paso más importante de sus vidas.

Los jóvenes ya no quieren esperar más para sellar su historia de amor con un 'sí, quiero' que han soñado durante mucho tiempo. La boda se convierte en un momento muy especial para todos, ya que reúne a familiares y amigos que han acompañado a la pareja a lo largo de su complicada pero apasionada relación.

Entre los asistentes destaca Gabriela, que tras descubrir que Fernando Escandón solo se había casado con ella por interés y por su dinero, ha abierto los ojos y ha decidido reconciliarse con sus hijas y con su padre, don Martín. Su presencia en la ceremonia simboliza el inicio de una nueva etapa para la familia Elizondo.

Rodeados de cariño y emoción, Sarita y Franco celebran así el comienzo de su vida juntos, en una boda llena de sentimientos que confirma que, pese a todas las dificultades, el amor siempre termina encontrando su camino.

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