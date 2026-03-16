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¡Alberto reaparece! Vive feliz y engañado por Cristina ¡y ahora se llama Gabriel!

Cristina y Alberto viven como una feliz pareja de enamorados con una vida idílica porque él perdió la memoria y ella lo tiene aislado del resto del mundo.

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Han pasado tres años desde que Alberto sufrió un terremoto en Turquía.

Todos en Nueva York piensan que murió, excepto Gloria, Carlos y Cristina, que saben la verdad. Y vaya que si la saben.

Descubrimos que Cristina vive con Alberto en un lugar paradisíaco y ahora se llama Gabriel. Además, parecen muy enamorados.

Y Cristina tuvo a su hija a la que por supuesto ha hecho pasar por hija de Alberto. Pero en una conversación entre los dos vemos que Cristina tiene a Alberto engañado y aislado de todo porque ¡él perdió la memoria!

De hecho, él cuenta los sueños que tiene e interpreta que quizás esté recuperando memoria y le pide a Cristina una televisión para enterarse de lo que sucede en el mundo. Pero Cristina no se lo va a permitir. Quiere que sigan viviendo en la burbuja que ella ha inventado, un mundo en el que se quieren como lo hicieron en un pasado que nunca existió.

¿Se creerá Cristina su propia mentira?

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