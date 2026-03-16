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Yekta descubre que Ömer es su hijo gracias a la prueba de ADN

Yekta agradece a Laçin: “Gracias a ti, mi hijo Ömer y yo nos hemos encontrado”. El chico se parece más a él de lo que esperaba y eso le gusta.

Secretos de familia - Yekta descubre que Ömer es su hijo gracias a la prueba de ADN

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A Laçin, Yekta y Omér están esperando las pruebas de paternidad que digan si el joven es hijo biológico del abogado o no. Su exmujer le dice que si esa prueba es positiva deberá aceptarlo como hijo y darle un trabajo.

Ömer está cada día más integrado en la vida de los Tilmen. El falso abogado, antes de saber la verdad, le ha dado un trabajo al joven y parece que ambos se entienden de maravilla. Tanto que Omër no duda que es su padre.

El temido día para Yekta ha llegado, hasta pide por favor que el resultado sea negativo mientras se aventura a abrir el sobre. Pero los datos están ahí: ¡Yekta es el padre de Ömer!

“Bienvenido a la familia”, le dice Laçin, sin poder ocultar su emoción ante la feliz noticia.

Yekta acepta a Omër en su familia

Al principio, Yekta fue muy seco con su hijo; sin embargo, a medida que este ha ido mostrando sus aptitudes para el derecho y, sobre todo, para el engaño: ¡Yekta está muy feliz de haberle encontrado! Por ejemplo, el joven le ha hecho creer a Haluk que están trabajando muy duro en su caso, cuando en realidad no es así.

Por todo ello, Yekta no puede esconder su felicidad al llegar a casa... ¡incluso le da un beso a Laçin! La mujer está sorprendida por la amabilidad de su marido con Ömer y tras una larga conversación, el falso abogado reconoce: “Gracias a ti mi hijo y yo nos hemos encontrado”. Y, después, afirma que podrían volver a ser una familia y vivir todos juntos.

Secretos de familia - Yekta agradece a Laçin haberse reencontrado con su hijo

Mientras tanto, vemos a Ömer que, escuchando la conversación entre ambos adultos, no puede evitar esbozar una sonrisa... ¿estará tramando algo?

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