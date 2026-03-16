Momento destacado
Alejandro se choca con Victoria y se queda prendado de ella
Alejandro vuelve a México por negocios y se encuentra con una mujer de la que se enamora, pero no sabe todavía que Victoria es hija de Valente.
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Han pasado 25 años desde que su madre murió, y Alejandro regresa a México por negocios. Quieren hacer tratos con los campos de cultivos.
A su llegada Alejandro se presenta como el sobrino de Déborah.
Y en su camino a la hacienda una yegua con una mujer se le cruza en el camino. Así conoce a Victoria de la que se enamora nada más verla.
Y a su amigo le pasa lo mismo con la hermana de Victoria.
La casualidad o el destino quiere que los que chocan con el coche sean los mismos de la hacienda a la que van.
Victoria y su hermana son hijas de Valente y Diana.
Por si fuera poco, cuando Alejandro se acerca al río en el que murió su madre después de salvarlos a él y a su hermana, termina evitando que Victoria sufra una tragedia en el mismo río.
Cuando Victoria regresa a la casa toda mojada su hermana le pregunta quién era el apuesto chico que la rescató.
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