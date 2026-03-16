Me atrevo a amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Alejandro se choca con Victoria y se queda prendado de ella

Alejandro vuelve a México por negocios y se encuentra con una mujer de la que se enamora, pero no sabe todavía que Victoria es hija de Valente.

Me atrevo a amarte - Alejandro se choca con Victoria y se queda prendado de ella

Publicidad

Nova
Publicado:

Han pasado 25 años desde que su madre murió, y Alejandro regresa a México por negocios. Quieren hacer tratos con los campos de cultivos.

A su llegada Alejandro se presenta como el sobrino de Déborah.

Y en su camino a la hacienda una yegua con una mujer se le cruza en el camino. Así conoce a Victoria de la que se enamora nada más verla.

Y a su amigo le pasa lo mismo con la hermana de Victoria.

La casualidad o el destino quiere que los que chocan con el coche sean los mismos de la hacienda a la que van.

Victoria y su hermana son hijas de Valente y Diana.

Por si fuera poco, cuando Alejandro se acerca al río en el que murió su madre después de salvarlos a él y a su hermana, termina evitando que Victoria sufra una tragedia en el mismo río.

Cuando Victoria regresa a la casa toda mojada su hermana le pregunta quién era el apuesto chico que la rescató.

Nova» Series» Me atrevo a amarte» Mejores momentos

Publicidad

Series

Secretos de familia - Yekta descubre que Ömer es su hijo gracias a la prueba de ADN

Yekta descubre que Ömer es su hijo gracias a la prueba de ADN

Me atrevo a amarte - Alejandro se choca con Victoria y se queda prendado de ella

Alejandro se choca con Victoria y se queda prendado de ella

La boda más esperada: Sarita y Franco se dan el 'sí, quiero' rodeados de toda la familia

La boda más esperada: Sarita y Franco se dan el 'sí, quiero' rodeados de toda la familia

Rosario visita la tumba de Armando y se derrumba al recordar su pasado juntos
Momento destacado

Rosario visita la tumba de Armando y se derrumba al recordar su pasado juntos

Gabriela vuelve a la hacienda Elizondo y recibe una emotiva bienvenida de los Reyes
Momento destacado

Gabriela vuelve a la hacienda Elizondo y recibe una emotiva bienvenida de los Reyes

Emotivo reencuentro: Gabriela se reúne con su padre, don Martín, y su nieto Juan David
Momento destacado

Emotivo reencuentro: Gabriela se reúne con su padre, don Martín, y su nieto Juan David

Tras sobrevivir al disparo de Fernando, Gabriela está a punto de recibir el alta hospitalaria y recibe la visita de su padre, don Martín, y de su nieto Juan David.

El reencuentro de Aníbal y Eva destapa el pasado: descubre que Ruth es su hija
Momento destacado

El reencuentro de Aníbal y Eva destapa el pasado: descubre que Ruth es su hija

Aníbal vuelve a la hacienda Trueba y se reencuentra con Eva Rodríguez, su antiguo amor de juventud. Cuando conoce a Ruth no puede evitar fijarse en su asombroso parecido con la madre de los Reyes, lo que le lleva a descubrir una verdad que llevaba años oculta: la joven es su hija.

Me atrevo a amarte - Fernando casa a Valente con la hija de los La Paz

Fernando casa a Valente con la hija de los La Paz

Juan y Gabriela, rescatados de la selva pantanosa, protagonizan un emotivo reencuentro familiar.

Juan y Gabriela, rescatados de la selva pantanosa, protagonizan un emotivo reencuentro familiar

Velvet el nuevo imperio - Ana descubre que está embarazada de Alberto

Ana descubre que está embarazada de Alberto

Publicidad