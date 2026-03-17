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Josefa reúne a toda la familia en la mansión Torrenegro para despedir a Apolo y reciben un vídeo con amenazas de Ramsés

La familia se reúne en la mansión Torrenegro para despedir a Apolo, pero el dolor se ve eclipsado por un inquietante mensaje de Ramsés que amenaza con desatar el terror entre todos ellos.

Josefa reúne a toda la familia en la mansión Torrenegro para despedir a Apolo y reciben un vídeo con amenazas de Ramsé

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Josefa reúne a toda la familia en la mansión Torrenegro para despedirse de Apolo. Sin embargo, el momento se ve interrumpido cuando Ramsés les envía un vídeo en el que recuerda que Apolo jugó con fuego y acabó pagando las consecuencias. Además, lanza una clara advertencia: piensa vengarse por la traición. "A partir de ahora olvidaréis lo que es vivir en paz y sentiréis el terror de estar acechados", afirma el patriarca.

Gael intenta calmar a los presentes y les pide que no se dejen llevar por el miedo. Recuerda que lo más importante ahora es honrar la memoria de Apolo: "Al final, mi tío consiguió lo que quería: unir a nuestras familias", asegura.

Josefa no puede evitar sentirse culpable por lo ocurrido, pero Leona le insiste en que no es responsable. Sin embargo, Camila, que no oculta su animadversión hacia ella, la culpa directamente de la tragedia: "Si Leona no hubiera querido hacer justicia por su cuenta, no estaríamos viviendo esto", le reprocha la ex de Calixto. Leona responde con firmeza que, de haberse quedado de brazos cruzados, jamás habrían podido frenar a Ramsés. Finalmente, la familia termina posicionándose a su favor.

Camila culpa a Leona de la muerte de Apolo

Por su parte, Ana Julia se muestra profundamente dolida con su madre. Cree que su sed de justicia ha tenido un precio demasiado alto: "¿No te parece suficiente el daño que ya has hecho?", le recrimina. Leona le explica que todo lo que ha hecho ha sido para protegerla a ella y a su hermano Benjamín: "Daría mi vida por vosotros", le confiesa.

Aun así, Ana Julia teme que su abuelo tome represalias, tal y como ya hizo con Apolo.

Ana Julia e muestra profundamente dolida con Leona: "¿No te parece suficiente el daño que ya has hecho?"
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