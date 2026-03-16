El amor invencible

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Leona acorrala a Ramsés y todo termina en tragedia

La policía logra detener a Ramsés gracias a la emboscada preparada por Leona, pero el operativo acaba en tragedia con la muerte de un miembro de los Torrenegro. Cuando todo parecía haber terminado, alguien libera al marido de Josefa y cambia el rumbo de los acontecimientos.

Leona acorrala a Ramsés y todo termina en tragedia

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Leona quiere desenmascarar a Ramsés durante un operativo contra la trata de mujeres. Pero, antes de ser detenido por la policía y la Interpol, el marido de Josefa pone a prueba a Bravo y le exige que acabe con la vida de Flor. En ese momento, ella le revela su verdadera identidad: "Soy Marena Ramos".

La mujer de Gael le confiesa que ha vuelto para vengarse de él por haber matado a su familia y haberle arrebatado a sus hijos al nacer.

Leona le confiesa a Ramsés que es Marena Ramos

El malvado patriarca de los Torrenegro intenta acabar con ella, pero no lleva a cabo su plan al descubrir que su dinero está a nombre de Marena. Entonces, en un arrebato de ira, dispara contra Flor.

David y Apolo intentan mediar para que el marido de Josefa baje el arma, pero no lo consiguen. Ramsés termina disparando también contra su propio hermano, hiriéndolo de gravedad.

Ramsés y Columba son detenidos por la policía

Cuando llegan la policía y la Interpol, detienen a Ramsés y a Columba. Antes de marcharse, el padre de Camila lanza una seria amenaza a Leona: "Nunca encontrarás paz. Cada segundo de tu existencia tendrás que cuidar tu espalda".

Mientras tanto, Flor y Apolo se debaten entre la vida y la muerte y son trasladados al hospital. Finalmente, el hermano de Ramsés fallece y Josefa llora desconsolada su pérdida.

Josefa llora la muerte de Apolo

Pero el peligro no ha terminado. Durante el traslado a comisaría, el padre de Gael y su amante logran escapar gracias a Calixto, que los libera. "Ahora los dos me pertenecéis… y quiero que me supliquéis por vuestras vidas", afirma. ¿Qué pretenderá hacer el exmarido de Camila con ellos?

Calixto libera a Ramsés y Columba de la policía
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