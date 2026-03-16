Leona acorrala a Ramsés y todo termina en tragedia

Leona quiere desenmascarar a Ramsés durante un operativo contra la trata de mujeres. Pero, antes de ser detenido por la policía y la Interpol, el marido de Josefa pone a prueba a Bravo y le exige que acabe con la vida de Flor. En ese momento, ella le revela su verdadera identidad: "Soy Marena Ramos".

La mujer de Gael le confiesa que ha vuelto para vengarse de él por haber matado a su familia y haberle arrebatado a sus hijos al nacer.

El malvado patriarca de los Torrenegro intenta acabar con ella, pero no lleva a cabo su plan al descubrir que su dinero está a nombre de Marena. Entonces, en un arrebato de ira, dispara contra Flor.

David y Apolo intentan mediar para que el marido de Josefa baje el arma, pero no lo consiguen. Ramsés termina disparando también contra su propio hermano, hiriéndolo de gravedad.

Cuando llegan la policía y la Interpol, detienen a Ramsés y a Columba. Antes de marcharse, el padre de Camila lanza una seria amenaza a Leona: "Nunca encontrarás paz. Cada segundo de tu existencia tendrás que cuidar tu espalda".

Mientras tanto, Flor y Apolo se debaten entre la vida y la muerte y son trasladados al hospital. Finalmente, el hermano de Ramsés fallece y Josefa llora desconsolada su pérdida.

Pero el peligro no ha terminado. Durante el traslado a comisaría, el padre de Gael y su amante logran escapar gracias a Calixto, que los libera. "Ahora los dos me pertenecéis… y quiero que me supliquéis por vuestras vidas", afirma. ¿Qué pretenderá hacer el exmarido de Camila con ellos?