Los Reyes y las Elizondo se consuelan ante la situación de Gabriela y Juan

Franco y Óscar han regresado a casa con la ropa llena de barro y la moral por los suelos. No solo no pudieron encontrar ni liberar a Juan y a Gabriela si no que encima complicaron más las cosas al jugarse la vida cayendo en el pantano.

Una ducha y el consuelo de sus parejas, Sara y Jimena, es lo único que hace que se calmen un poco.

Sara no puede evitar sonreír primero de ver a su espectacular novio duchándose y segundo de pensar en lo paradójico de su situación en la selva.

Y Jimena no oculta su preocupación por el estado en el que se pueden encontrar Gabriela sin comida, mientras Óscar teme por Juan, que además está recién operado y en una situación delicada.

Por suerte, Norma no los vio aparecer de esa guisa, porque si no hubieran tenido que darle más explicaciones y ver que regresan sin noticias de su marido y su madre le habría hecho más daño.