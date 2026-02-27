Leyla

Civan rompe con Ceren y le confiesa que ama a otra mujer

El hijo de Nur visita a Ceren para ser sincero sobre sus sentimientos: aunque ha sido feliz con ella, su corazón ahora pertenece a otra persona.

Civan rompe con Ceren y le confiesa que ama a otra mujer

Civan ya no puede seguir ocultando a Ceren cuáles son sus verdaderos sentimientos y decide visitarla en su casa. La joven se alegra al verlo, pero el hijo de Nur le confiesa que, aunque ha sido muy feliz a su lado, su corazón pertenece a otra persona. "No quiero casarme ni que seas infeliz por mi culpa", le dice con sinceridad. Ceren no se imagina que Ela es la que ocupa su corazón ahora mismo.

Ceren acepta la decisión con resignación y le pide que sigan siendo amigos. No puede olvidar que, cuando sufrió la caída del caballo provocada por Nur, él no se separó de su lado. "Hagas lo que me hagas, siempre estarás en mi corazón", le asegura.

Serap escucha la conversación y corre a contárselo a su marido: Civan y Ceren han roto. Lejos de entristecerse, ambos celebran que el joven haya perdido el interés por su hija.

