Leona y Apolo, al borde de la muerte tras desplomarse el ascensor en el que se encontraban

Leona y Apolo toman un ascensor en la empresa familiar de los Torrenegro, pero poco antes Bravo recibe una sospechosa llamada de Columba. Mientras ascienden, hablan de la exmujer de Gael y de Calixto, y Leona le confiesa al hermano de Ramsés que sospecha que el marido de Camila la secuestró e intentó abusar de ella. Apolo se queda en shock y, de repente, el ascensor comienza a descender a gran velocidad.

Afortunadamente no les ocurre nada, pero temen que el elevador se desplome. Leona llama a Gael para pedir ayuda, aunque apenas hay cobertura y el joven no logra entender lo que sucede.

Al percatarse de que el ascensor está fuera de servicio, Gael alerta a los técnicos, temiendo que su novia esté atrapada en su interior. Minutos después, logra localizarlos y los saca forzando las puertas. Apenas unos segundos más tarde, los cables se rompen y el ascensor cae al vacío.

Un médico los examina para descartar lesiones, mientras Apolo sospecha que Ramsés y Columba están detrás del sabotaje y se lo reprocha a su hermano. El patriarca de los Torrenegro lo niega rotundamente, pero sí está implicado. Le encargó a Columba que acabará con la vida de su hermano para alejar a su mujer Josefa de su lado.