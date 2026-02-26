El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Leona y Apolo, al borde de la muerte tras desplomarse el ascensor en el que se encontraban

El ascensor de la empresa Torrenegro se precipita con Leona y Apolo en su interior. Apolo acusa a Ramsés de estar detrás del sabotaje.

Leona y Apolo, al borde de la muerte tras desplomarse el ascensor en el que están subidos

Publicidad

Nova
Publicado:

Leona y Apolo toman un ascensor en la empresa familiar de los Torrenegro, pero poco antes Bravo recibe una sospechosa llamada de Columba. Mientras ascienden, hablan de la exmujer de Gael y de Calixto, y Leona le confiesa al hermano de Ramsés que sospecha que el marido de Camila la secuestró e intentó abusar de ella. Apolo se queda en shock y, de repente, el ascensor comienza a descender a gran velocidad.

Afortunadamente no les ocurre nada, pero temen que el elevador se desplome. Leona llama a Gael para pedir ayuda, aunque apenas hay cobertura y el joven no logra entender lo que sucede.

Leona y Apolo consiguen sobrevivir al sabotaje del ascensor

Al percatarse de que el ascensor está fuera de servicio, Gael alerta a los técnicos, temiendo que su novia esté atrapada en su interior. Minutos después, logra localizarlos y los saca forzando las puertas. Apenas unos segundos más tarde, los cables se rompen y el ascensor cae al vacío.

Un médico los examina para descartar lesiones, mientras Apolo sospecha que Ramsés y Columba están detrás del sabotaje y se lo reprocha a su hermano. El patriarca de los Torrenegro lo niega rotundamente, pero sí está implicado. Le encargó a Columba que acabará con la vida de su hermano para alejar a su mujer Josefa de su lado.

Apolo acusa a Ramsés y a Columba de intentar acabar con su vida y la de Leona
Nova» Series» El amor invencible» Mejores momentos

Publicidad

Series

Neco se instala en la mansión y amenaza a Nur y Mali con revelar sus secretos

Neco se instala en la mansión y amenaza a Nur y Mali con revelar sus secretos

Leona y Apolo, al borde de la muerte tras desplomarse el ascensor en el que están subidos

Leona y Apolo, al borde de la muerte tras desplomarse el ascensor en el que se encontraban

Velvet el nuevo imperio - Carlos quiere hacer con Ana lo mismo que con Katy Méndez: la mató

Carlos quiere hacer con Ana lo mismo que con Katy Méndez

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto vuelven a estar juntos y se entregan a la pasión
Momento destacado

Ana y Alberto vuelven a estar juntos y se entregan a la pasión

Secretos de familia - El asesino de Neva secuestra a Ceylin
Momento destacado

El asesino del pozo secuestra a Ceylin ¡y a varias personas más!

Nur obliga a Serap a casarse con Yilmaz al conocer el secreto de Tufan
Momento destacado

Nur obliga a Serap a casarse con Yilmaz al conocer el secreto de Tufan

Nur juega su carta más cruel para que Serap se case con Yilmaz: destapa el crimen oculto de Tufan y la empuja a un matrimonio sin amor.

La muerte de Narvi lo cambia todo: Apolo traiciona a su hermano Ramsés para convertirse en el inesperado aliado de Leona
Momento destacado

La muerte de Narvi lo cambia todo: Apolo traiciona a su hermano Ramsés para convertirse en el inesperado aliado de Leona

La muerte del jefe de seguridad de Ramsés pone a Leona y David contra las cuerdas, pero también provoca un giro decisivo: Apolo, horrorizado al conocer los crímenes de su hermano, decide ayudarlos y enfrentarse por fin al patriarca de los Torrenegro.

Velvet el nuevo imperio - Cristina se toma un bote de pastillas por el rechazo de Alberto

Cristina se toma un bote de pastillas tras el rechazo de Alberto

Secretos de familia - El asesino de Neva está formando una familia con sus víctimas

El asesino de Neva está formando una familia con sus víctimas

Velvet el nuevo imperio - Cristina dice a Alberto que no se van a divorciar

Alberto rompe con Cristina sin pensar en las consecuencias para Velvet

Publicidad