Ilgaz recuerda el detalle que hizo a Ceylin caer en la trampa del asesino

Mientras Ceylin sigue secuestrada y se ha registrado la desaparición de más personas, tanto Ilgaz empieza a recordar un día muy especial que vivió con Ceylin en la playa y en sus recuerdos encuentra un detalle que puede hacer que la encuentre más rápido.

Todos los secuestrados por el asesino del pozo recibieron una encuesta en la que se ponía a prueba su disposición a la violencia, si serían capaz de asesinar a alguien en situaciones críticas y preguntas de ese estilo.

Ilgaz llega a una conclusión: el asesino mató a toda su familia y ahora quiere que la familia que está intentando construir se mate entre ella.

Y Ceylin piensa lo mismo en el agujero que comparte con los demás secuestrados: cree haber adivinado el macabro plan del asesino.

¿Conseguirán encontrarlos con vida antes de que ocurra algo peor?