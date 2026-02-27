Secretos de familia

Ilgaz recuerda el detalle que hizo a Ceylin caer en la trampa del asesino

Secretos de familia - Ilgaz encuentra pistas entre sus recuerdos con Ceylin

Mientras Ceylin sigue secuestrada y se ha registrado la desaparición de más personas, tanto Ilgaz empieza a recordar un día muy especial que vivió con Ceylin en la playa y en sus recuerdos encuentra un detalle que puede hacer que la encuentre más rápido.

Todos los secuestrados por el asesino del pozo recibieron una encuesta en la que se ponía a prueba su disposición a la violencia, si serían capaz de asesinar a alguien en situaciones críticas y preguntas de ese estilo.

Ilgaz llega a una conclusión: el asesino mató a toda su familia y ahora quiere que la familia que está intentando construir se mate entre ella.

Y Ceylin piensa lo mismo en el agujero que comparte con los demás secuestrados: cree haber adivinado el macabro plan del asesino.

Secretos de familia - Ceylin cree haber adivinado el macabro plan del asesino

¿Conseguirán encontrarlos con vida antes de que ocurra algo peor?

Ilgaz recuerda el detalle que hizo a Ceylin caer en la trampa del asesino

Neco se instala en la mansión y amenaza a Nur y Mali con revelar sus secretos

Leona y Apolo, al borde de la muerte tras desplomarse el ascensor en el que están subidos

Velvet el nuevo imperio - Carlos quiere hacer con Ana lo mismo que con Katy Méndez: la mató
Carlos quiere hacer con Ana lo mismo que con Katy Méndez

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto vuelven a estar juntos y se entregan a la pasión
Ana y Alberto vuelven a estar juntos y se entregan a la pasión

Secretos de familia - El asesino de Neva secuestra a Ceylin
El asesino del pozo secuestra a Ceylin ¡y a varias personas más!

La joven Erguvan ha caído en la trampa del asesino de Neva y está en peligro.

Nur obliga a Serap a casarse con Yilmaz al conocer el secreto de Tufan
Nur obliga a Serap a casarse con Yilmaz al conocer el secreto de Tufan

Nur juega su carta más cruel para que Serap se case con Yilmaz: destapa el crimen oculto de Tufan y la empuja a un matrimonio sin amor.

La muerte de Narvi lo cambia todo: Apolo traiciona a su hermano Ramsés para convertirse en el inesperado aliado de Leona

La muerte de Narvi lo cambia todo: Apolo traiciona a su hermano Ramsés para convertirse en el inesperado aliado de Leona

Velvet el nuevo imperio - Cristina se toma un bote de pastillas por el rechazo de Alberto

Cristina se toma un bote de pastillas tras el rechazo de Alberto

Secretos de familia - El asesino de Neva está formando una familia con sus víctimas

El asesino de Neva está formando una familia con sus víctimas

