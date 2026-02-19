Martín llora la muerte de Raquel

Martín ha salido del psiquiátrico muy sensible. Y encima se ha enterado de la muerte de Raquel y Calixto.

La madre adoptiva de Ruth y el abuelo de las Elizondo siempre andaban a la gresca, insultándose y picándose, pero su relación se remontaba a muchos años atrás y entre ellos había un afecto que no siempre dejaban ver.

Es evidente que se tenían en estima porque en los momentos más difíciles estuvieron preocupados el uno por el otro.

¿Será verdad que compartiendo algún tipo de enamoramiento en el pasado?

Ahora a Martín solo le queda llorar por la muerte de su vieja amiga y arrepentirse de todas las veces que no le demostró que le importaba más de lo que parecía.