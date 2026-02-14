Norma está preocupada por Gabriela y Martín y acude a la hacienda Elizondo en busca de respuestas

Pepita alerta a Norma: teme que algo no vaya bien con Gabriela y Martín. Cuando fue a visitar al abuelo a la hacienda Elizondo, Fernando le aseguró que ambos se habían marchado a descansar a una casa familiar en Santa Clara.

Para salir de dudas, Norma acude a la finca acompañada de Eva. Fernando las recibe y, al principio, se opone a que revisen las estancias. Ella sospecha que Gabriela y Martín podrían estar allí retenidos.

La preocupación aumenta cuando Norma encuentra la silla de ruedas de su abuelo abandonada en el balcón y descubre que en la habitación de Martín no hay ninguna de sus pertenencias… sino ropa de mujer.

Fernando insiste en que no están en Santa Clara, sino en la casa de La Florida. Pero, ¿volverá Norma a confiar en su palabra?