Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Norma está preocupada por Gabriela y Martín y acude a la hacienda Elizondo en busca de respuestas

Norma acude a la hacienda Elizondo con la intención de buscar a Gabriela y Martín. Pero, al encontrar la silla de ruedas de su abuelo abandonada y su habitación sin sus pertenencias, se percata que algo malo está sucediendo.

Norma está preocupada por Gabriela y Martín y acude a la hacienda Elizondo en busca de respuestas

Publicidad

Nova
Publicado:

Pepita alerta a Norma: teme que algo no vaya bien con Gabriela y Martín. Cuando fue a visitar al abuelo a la hacienda Elizondo, Fernando le aseguró que ambos se habían marchado a descansar a una casa familiar en Santa Clara.

Para salir de dudas, Norma acude a la finca acompañada de Eva. Fernando las recibe y, al principio, se opone a que revisen las estancias. Ella sospecha que Gabriela y Martín podrían estar allí retenidos.

La preocupación aumenta cuando Norma encuentra la silla de ruedas de su abuelo abandonada en el balcón y descubre que en la habitación de Martín no hay ninguna de sus pertenencias… sino ropa de mujer.

Fernando insiste en que no están en Santa Clara, sino en la casa de La Florida. Pero, ¿volverá Norma a confiar en su palabra?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Norma está preocupada por Gabriela y Martín y acude a la hacienda Elizondo en busca de respuestas

Norma está preocupada por Gabriela y Martín y acude a la hacienda Elizondo en busca de respuestas

Velvet el nuevo imperio - Carlos Aristizábal compra en una subasta el vestido rojo de Ana

Carlos Aristizábal compra en una subasta el vestido rojo de Ana

Martín y Hortensia huyen del psiquiátrico y el tiempo corre en su contra

Martín y Hortensia huyen del psiquiátrico y el tiempo corre en su contra

Velvet el nuevo imperio - Blanca quiere renunciar a Velvet después de salir a la luz su relación con Max
Momento destacado

Blanca quiere renunciar a Velvet después de salir a la luz su relación con Max

Secretos de familia - Ceylin e Ilgaz rompen su relación
Momento destacado

Ceylin e Ilgaz rompen su relación

Secretos de familia - Yekta enfrenta a Serdar: ¡él es quien mató a Zafer!
Momento destacado

Yekta enfrenta a Serdar: ¡él es quien mató a Zafer!

El amigo de Çinar miente diciendo que no fue él pero la policia lo está buscando y Yekta sabe bien por qué.

Civan y Ela cruzan la línea: el joven se deja llevar por sus sentimientos y pone en peligro su boda con Ceren
Momento destacado

Civan y Ela cruzan la línea: el joven se deja llevar por lo que siente por la chef antes de romper con Ceren

La atracción entre Civan y Ela es cada vez más evidente. Él la invita a entrar en su habitación y ella acepta. El hijo de Nur tiene claro que su relación con Ceren debe terminar.

Nur inaugura su negocio sin imaginar que su inversor le hará la vida imposible al conocer su secreto mejor guardado

Nur inaugura su negocio sin imaginar que su inversor le hará la vida imposible al conocer su secreto mejor guardado

Gael está enamorado de Leona y ella va a aprovechar esa baza para que caiga a sus pies

Gael está enamorado de Leona y ella va a aprovechar esa baza para que caiga a sus pies

Bárbara sospecha que su novio la engaña

Bárbara sospecha que Enrique tiene otra aventura

Publicidad