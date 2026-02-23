Franco casi muere atrapado en el pantano mientras busca a su hermano Juan

Juan y Gabriela siguen perdidos en la selva guiados a la fuerza por Dínora y Fernando.

Juan no puede andar casi, con la pierna recién operada y las muletas, y Gabriela se siente muy débil, pero a los secuestradores les da lo mismo. Fernando deja claro que solo piensa en él. Y Juan no puede creer cómo Gabriela permitió que se casara con él primero su hija y luego ella misma.

Entonces Juan y Fernando forcejean y Dínora lanza un disparo al aire para callarlos. Franco y Óscar que lo escuchan van en esa dirección y terminan en serios problemas.

Franco se mete en un pantano de barro y no es capaz de salir solo. Cuando por fin lo encuentran, entre los oficiales y su hermano Óscar lo rescatan con vida, por suerte. Porque Óscar también termina cayendo al barro cuando le tiende la mano para salir.

La policía les aconseja que se marchen a casa para no complicar más las cosas pero ellos no tienen ninguna intención de dejar la selva sin Juan y sin Gabriela.