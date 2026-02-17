Gabriela le pide un último favor a Juan Reyes

La hacienda Elizondo se ha convertido en un campo de batalla.

Después de que Juan también terminara secuestrado por Dínora y Armando, el resto de las hermanas Elizondo y de los hermanos Reyes acudieron en su búsqueda.

Hasta la policía ha llegado al lugar ya. Pero todos están inquietos porque no saben qué puede estar pasando dentro. Además, se escuchan disparos.

Dínora ha amenazado también a Carmela cuando ella ha intentado salir con Malcolm, agarrándose a que el único delito que han cometido es trabajar para ellos, nada más.

Pero también quiere salvar a Armando, que, si bien jura fidelidad a su gran amigo Fernando, no quiere responder por hechos que no le pertenecen.

Dínora y Fernando están en un buen lío que no saben cómo resolver. De momento quieren hacer frente a la policía sin que los toquen y deciden inmovilizar a Gabriela y a Juan.

Además, se presenta antes los familiares en el exterior con Gabriela a punto de pistola. ¿Será capaz de hacerle daño de verdad si se acerca?

Por si acaso, Gabriela pide a Juan que si ve la oportunidad de salvarse que se salve él antes que ella, porque le hace más falta a Norma. Aunque Juan asegura que fue a por ella y no se irá de ahí sin ella.