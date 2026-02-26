Neco se instala en la mansión y amenaza a Nur y Mali con revelar sus secretos

Civan llega a casa después de haber desaparecido unos días. Su familia no tenía noticias de él y estaba muy preocupada por él. Todos se alegren de verlo, pero no saben que ha estado hospitalizado tras ser apuñalado por un desconocido.

El joven llega a la mansión acompañado de Neco, al que presenta como "su abuelo del vertedero", y pide a su padre que lo acoja como invitado durante una temporada. La familia no se opone, hasta que Nur llega a casa junto a Mali y se queda de piedra al verlo allí.

Neco finge cordialidad ante todos y agradece a Nur que lo haya acogido en su hogar, pese a saber que ella no lo quiere cerca. Mali, desconcertado, pregunta a Civan por qué lo ha llevado a la mansión y, ante la reacción de su supuesto tío, el joven responde que, si no lo aceptan, se marchará de casa con él. Temiendo que su hijo vuelva a desaparecer, Nur cede de inmediato: "El invitado de nuestro hijo es nuestro invitado".

Ya a solas, Nur y Mali exigen explicaciones a Neco, pero el hombre los amenaza veladamente al insinuar que conoce sus secretos más oscuros. "Puedo controlaros y no os queda más remedio que aprender a convivir conmigo”, les advierte.

Mali intenta sobornarlo para que se marche, pero Neco se niega: no está dispuesto a renunciar a la vida acomodada que Civan le ha ofrecido. "Ese psicópata tiene que irse", suplica después a Mali, una vez que el recién llegado se retira.

Por su parte, Ela se reúne con Neco en la cocina y le recuerda el verdadero objetivo de su presencia en la mansión: destruir a Nur, a su marido y a Mali. "Quiero que conviertas sus vidas en un infierno", le ordena. Él acepta sin dudar: "Uno a uno les haré sufrir lo insufrible".