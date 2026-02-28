Gloria le cuenta a Cristina que Ana es la mujer a la que ama Alberto

Como Cristina seguía haciendo como si nada hubiera cambiado entre ella y Alberto, él ha tenido que confesarle que ama a otra mujer. El hijo que ella le ha hecho creer que esperan juntos no es impedimento para que Alberto siga pensando en vivir su amor junto a Ana.

Alberto piensa estar presente para el bebé (que todavía no existe) pero no quiere estar junto a Cristina. Entonces ella vuelve a tener un terrible ataque de celos.

Después investiga para averiguar quién es esa mujer, a la que piensa hacer pagar por todas sus desgracias y va a visitar a Gloria, que está ingresada en la clínica que la metió Valeria por sus problemas con la bebida.

Gloria no tiene ningún reparo en confesarle ahora la verdad a Cristina: le dice que la ha tenido todo el tiempo delante porque la mujer de la que está enamorado Alberto es Ana.

Y a cambio de proporcionarle esa información le pide que la saque del centro porque las dos son víctimas de la familia de Velvet.