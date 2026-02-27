El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Gael y Leona se dan el 'sí, quiero' pese a la oposición de los Torrenegro y de David

Leona y Gael se presentan por sorpresa en la mansión de los Torrenegro vestidos de boda y pese a la irrupción de David para impedir el enlace y a las humillaciones de la familia, la pareja logra darse el 'sí, quiero'.

Gael y Leona se dan el 'sí, quiero' pese a la oposición de los Torrenegro

Publicidad

Nova
Publicado:

Leona y Gael llegan a la mansión de los Torrenegro vestidos de boda y dispuestos a casarse. Todos se quedan en shock, especialmente Columba, que se opone al enlace de su exmarido, y Kika, que también rechaza la unión. La adolescente, sin mediar palabra, aprovecha el brindis familiar para arrojar una copa de vino a Leona y mancha su vestido.

Leona sufre la ira de Kika en primera persona

Josefa, apenada por lo ocurrido, presta a la joven el vestido de novia con el que se casó con Ramsés. "Sé que vas a hacer muy feliz a Gael", le dice a su futura nuera.

Leona está radiante cuando, justo antes de darse el ‘sí, quiero’, irrumpe David y se opone a la boda. El terapeuta confiesa ante todos que la ama. "La amo más que a mi propia vida y vale la pena luchar por ella", declara. Gael le exige que renuncie a Leona, pero David asegura que ella no le ama y que solo lo está utilizando. El hijo de Josefa pierde los nervios y acaba enfrentándose a él, mientras Columba acusa a Leona de provocar el caos. Finalmente, los hombres de seguridad de Ramsés expulsan a David de la mansión.

David irrumpe en la boda de Leona para impedirla

Tras el incidente, Leona y Gael se dan el 'sí, quiero', mientras David, de camino a casa, llora desconsoladamente por no haber podido evitar la boda de la mujer que ama.

Después del enlace, Leona se reúne con Ramsés en su despacho. El patriarca le revela que Gael nunca ha estado implicado en su red de tráfico de mujeres. "Mi hijo está limpio. Es una víctima", afirma. Ramsés quiere que Leona trabaje para él y arrastre a Gael a su negocio. "Siempre ha sido débil. Convéncelo para que se una a mí", le ordena con frialdad.

Leona descubre que Gael no está involucrado en los negocios turbios de su padre
Nova» Series» El amor invencible» Mejores momentos

Publicidad

Series

Gael y Leona se dan el 'sí, quiero' pese a la oposición de los Torrenegro

Gael y Leona se dan el 'sí, quiero' pese a la oposición de los Torrenegro y de David

Velvet el nuevo imperio - El señor Otegui muere tras una discusión con Cristina

El señor Otegui muere tras una discusión con Cristina

Secretos de familia - Ilgaz encuentra pistas entre sus recuerdos con Ceylin

Ilgaz recuerda el detalle que hizo a Ceylin caer en la trampa del asesino

Neco se instala en la mansión y amenaza a Nur y Mali con revelar sus secretos
Momento destacado

Neco se instala en la mansión y amenaza a Nur y Mali con revelar sus secretos

Leona y Apolo, al borde de la muerte tras desplomarse el ascensor en el que están subidos
Momento destacado

Leona y Apolo, al borde de la muerte tras desplomarse el ascensor en el que se encontraban

Velvet el nuevo imperio - Carlos quiere hacer con Ana lo mismo que con Katy Méndez: la mató
Momento destacado

Carlos quiere hacer con Ana lo mismo que con Katy Méndez

La antigua empleada desapareció y nadie excepto Carlos sabe qué pasó con ella. Pero se autoconvence de que no.

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto vuelven a estar juntos y se entregan a la pasión
Momento destacado

Ana y Alberto vuelven a estar juntos y se entregan a la pasión

Alberto ya ha iniciado los trámites de su divorcio y le hace un regalo muy especial a Ana.

Secretos de familia - El asesino de Neva secuestra a Ceylin

El asesino del pozo secuestra a Ceylin ¡y a varias personas más!

Nur obliga a Serap a casarse con Yilmaz al conocer el secreto de Tufan

Nur obliga a Serap a casarse con Yilmaz al conocer el secreto de Tufan

La muerte de Narvi lo cambia todo: Apolo traiciona a su hermano Ramsés para convertirse en el inesperado aliado de Leona

La muerte de Narvi lo cambia todo: Apolo traiciona a su hermano Ramsés para convertirse en el inesperado aliado de Leona

Publicidad