Gael y Leona se dan el 'sí, quiero' pese a la oposición de los Torrenegro y de David

Leona y Gael llegan a la mansión de los Torrenegro vestidos de boda y dispuestos a casarse. Todos se quedan en shock, especialmente Columba, que se opone al enlace de su exmarido, y Kika, que también rechaza la unión. La adolescente, sin mediar palabra, aprovecha el brindis familiar para arrojar una copa de vino a Leona y mancha su vestido.

Josefa, apenada por lo ocurrido, presta a la joven el vestido de novia con el que se casó con Ramsés. "Sé que vas a hacer muy feliz a Gael", le dice a su futura nuera.

Leona está radiante cuando, justo antes de darse el ‘sí, quiero’, irrumpe David y se opone a la boda. El terapeuta confiesa ante todos que la ama. "La amo más que a mi propia vida y vale la pena luchar por ella", declara. Gael le exige que renuncie a Leona, pero David asegura que ella no le ama y que solo lo está utilizando. El hijo de Josefa pierde los nervios y acaba enfrentándose a él, mientras Columba acusa a Leona de provocar el caos. Finalmente, los hombres de seguridad de Ramsés expulsan a David de la mansión.

Tras el incidente, Leona y Gael se dan el 'sí, quiero', mientras David, de camino a casa, llora desconsoladamente por no haber podido evitar la boda de la mujer que ama.

Después del enlace, Leona se reúne con Ramsés en su despacho. El patriarca le revela que Gael nunca ha estado implicado en su red de tráfico de mujeres. "Mi hijo está limpio. Es una víctima", afirma. Ramsés quiere que Leona trabaje para él y arrastre a Gael a su negocio. "Siempre ha sido débil. Convéncelo para que se una a mí", le ordena con frialdad.