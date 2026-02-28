Ilgaz rescata a Ceylin del zulo y piensan que Burak es el asesino

Después de revisar varios archivos, Ilgaz consigue encontrar un accidente en el que murieron todos los miembros de una familia menos uno, coincidiendo con la edad y el género de las víctimas del pozo. El superviviente fue un niño de 12 años, que ahora ya es un adulto y que resulta ser alguien que conocen bien… ¡Burak! ¡El periodista amigo de Çinar!

Paralelamente, en el zulo en el que han encerrado a Ceylin ha aparecido uno de los secuestrados muerto y todos tratan de averiguar qué ha pasado “¿Has sido tú? ¿Verdad?”, se acusan los unos a los otros. ¡Están convencidos de que el asesino es uno de ellos!

En plena discusión, la puerta del zulo se abre y empujan a alguien dentro… ¡Es Burak! Ceylin se queda de piedra al verlo y no entiende qué es lo que hace ahí. El joven está lleno de golpes y parece desconcertado.

Las pruebas que han encontrado en comisaría apuntan a que el periodista puede estar detrás de los crímenes del pozo, sin embargo, el joven acaba de aparecer en el zulo en un estado bastante malo. ¿Formará parte de su plan? ¿Será el verdadero asesino o una víctima más?

Además, la policía descubre que Haluk Yildirim, el jefe de Metin, es el abuelo de Burak y vuelven a la mansión del empresario en busca de más pistas.

La policía irrumpe en la mansión revisando cada rincón cuando Ilgaz de repente descubre que hay una falsa pared en el sótano tras la que se encuentra… ¡Ceylin!

Ilgaz y la policía llegan en el momento justo de evitar una desgracia: ¡Ceylin y la otra chica habían perdido los papeles y estaban a punto de matarse!

“Quieto todo el mundo”, gritan al entrar Eren mientras Ilgaz corre a reencontrase con Ceylin. ¡La ha encontrado sana y salva!

Tras el rescate, Ceylin y los demás secuestrados son traslados al hospital y allí Ilgaz no se separa ni un segundo de su mujer.

La joven abogada dice que estaba aterrada con solo creer que no iba a volver a ver a su familia y a él: “Pensé que iba a morir”. Ilgaz le dice que no piense más en esas cosas mientras le da un beso en los labios.