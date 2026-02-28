Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ilgaz rescata a Ceylin del zulo y piensan que Burak es el asesino

Ilgaz rescata a Ceylin del zulo y piensan que Burak es el asesino

Secretos de familia - Ilgaz rescata a Ceylin del zulo y piensan que Burak es el asesino

Publicidad

Nova
Publicado:

Después de revisar varios archivos, Ilgaz consigue encontrar un accidente en el que murieron todos los miembros de una familia menos uno, coincidiendo con la edad y el género de las víctimas del pozo. El superviviente fue un niño de 12 años, que ahora ya es un adulto y que resulta ser alguien que conocen bien… ¡Burak! ¡El periodista amigo de Çinar!

Paralelamente, en el zulo en el que han encerrado a Ceylin ha aparecido uno de los secuestrados muerto y todos tratan de averiguar qué ha pasado “¿Has sido tú? ¿Verdad?”, se acusan los unos a los otros. ¡Están convencidos de que el asesino es uno de ellos!

En plena discusión, la puerta del zulo se abre y empujan a alguien dentro… ¡Es Burak! Ceylin se queda de piedra al verlo y no entiende qué es lo que hace ahí. El joven está lleno de golpes y parece desconcertado.

Las pruebas que han encontrado en comisaría apuntan a que el periodista puede estar detrás de los crímenes del pozo, sin embargo, el joven acaba de aparecer en el zulo en un estado bastante malo. ¿Formará parte de su plan? ¿Será el verdadero asesino o una víctima más?

Secretos de familia - Burak aparece en el sótano. ¿Es culpable o víctima?

Además, la policía descubre que Haluk Yildirim, el jefe de Metin, es el abuelo de Burak y vuelven a la mansión del empresario en busca de más pistas.

La policía irrumpe en la mansión revisando cada rincón cuando Ilgaz de repente descubre que hay una falsa pared en el sótano tras la que se encuentra… ¡Ceylin!

Ilgaz y la policía llegan en el momento justo de evitar una desgracia: ¡Ceylin y la otra chica habían perdido los papeles y estaban a punto de matarse!

“Quieto todo el mundo”, gritan al entrar Eren mientras Ilgaz corre a reencontrase con Ceylin. ¡La ha encontrado sana y salva!

Tras el rescate, Ceylin y los demás secuestrados son traslados al hospital y allí Ilgaz no se separa ni un segundo de su mujer.

Secretos de familia - Ceylin e Ilgaz, por fin juntos tras el secuestro

La joven abogada dice que estaba aterrada con solo creer que no iba a volver a ver a su familia y a él: “Pensé que iba a morir”. Ilgaz le dice que no piense más en esas cosas mientras le da un beso en los labios.

Nova» Series» Secretos de familia» Mejores momentos

Publicidad

Series

Secretos de familia - Ilgaz rescata a Ceylin del zulo y piensan que Burak es el asesino

Ilgaz rescata a Ceylin del zulo y piensan que Burak es el asesino

Civan rompe con Ceren y le confiesa que ama a otra mujer

Civan rompe con Ceren y le confiesa que ama a otra mujer

Gael y Leona se dan el 'sí, quiero' pese a la oposición de los Torrenegro

Gael y Leona se dan el 'sí, quiero' pese a la oposición de los Torrenegro y de David

Velvet el nuevo imperio - El señor Otegui muere tras una discusión con Cristina
Momento destacado

El señor Otegui muere tras una discusión con Cristina

Secretos de familia - Ilgaz encuentra pistas entre sus recuerdos con Ceylin
Momento destacado

Ilgaz recuerda el detalle que hizo a Ceylin caer en la trampa del asesino

Neco se instala en la mansión y amenaza a Nur y Mali con revelar sus secretos
Momento destacado

Neco se instala en la mansión y amenaza a Nur y Mali con revelar sus secretos

Civan regresa a casa acompañado de Neco y pide a su familia que lo acoja como invitado, sin imaginar que el recién llegado conoce los secretos más oscuros de Nur y Mali.

Leona y Apolo, al borde de la muerte tras desplomarse el ascensor en el que están subidos
Momento destacado

Leona y Apolo, al borde de la muerte tras desplomarse el ascensor en el que se encontraban

El ascensor de la empresa Torrenegro se precipita con Leona y Apolo en su interior. Apolo acusa a Ramsés de estar detrás del sabotaje.

Velvet el nuevo imperio - Carlos quiere hacer con Ana lo mismo que con Katy Méndez: la mató

Carlos quiere hacer con Ana lo mismo que con Katy Méndez

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto vuelven a estar juntos y se entregan a la pasión

Ana y Alberto vuelven a estar juntos y se entregan a la pasión

Secretos de familia - El asesino de Neva secuestra a Ceylin

El asesino del pozo secuestra a Ceylin ¡y a varias personas más!

Publicidad