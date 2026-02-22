Pepita, destrozada por la muerte de Armando, mientras Rosario se debate entre la vida y la muerte

Armando está muerto y Pepita está desolada, incapaz de dejar de llorar. El empresario fue su jefe y gran amigo, y siente que su final ha sido injusto. Ella ya le advirtió de que su amistad con Fernando era peligrosa.

Lo que no sabe es que Rosario, su amiga del alma, se debate entre la vida y la muerte, tal y como le cuenta Panchita. La cantante recibió un disparo de Armando cuando intentaba matar a Franco y ahora su estado de salud pende de un hilo. ¿Conseguirá sobrevivir?

Ahora Panchita no sabe qué hacer con el bar de Armando. Tiene las llaves del local y Pepita le aconseja que no lo abra: "Si sus dueños no están aquí, no puede funcionar", le espeta a su amiga.