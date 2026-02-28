Velvet el nuevo imperio

Cristina le dice a Alberto que está embarazada de él ¡pero ni siquiera lo está!

La noticia de su embarazo coincide con su nuevo puesto de autoridad en Velvet. Cristina está dispuesta a ir a por todas en esta nueva etapa de su vida.

Velvet el nuevo imperio - Cristina asegura que está embarazada de Alberto

Cristina se presenta en el despacho de Alberto para decirle algo muy importante que puede cambiarlo todo: está embarazada.

Alberto no puede creerlo y al final decide comunicar a Ana que va a retrasar el proceso de divorcio hasta que pase un poco de tiempo de la muerte de padre de Cristina.

Gerardo le dejó casi todo el poder a Enrique, pero dejó a Cristina todas sus acciones. Así que el plan de ella es gobernar Velvet con la ayuda de Alberto. “Vamos a estar más unidos que nunca”.

Cristina empieza a tomar decisiones y prohíbe a Ana que le que diseñe vestidos para otra empresa que no sea Velvet. Y sabe que Alberto lo sabía. Ella valora su profesionalidad, pero no quiere que eso ocurra más.

Velvet el nuevo imperio - Cristina empieza a tomar decisiones en Velvet

Alberto sigue siendo el presidente de Velvet pero Cristina ahora tiene el mismo poder de decisión que él y quiere que juntos saquen adelante a Velvet. A Cristina parece que se le ha olvidado que Alberto ha roto la relación con ella.

Cristina busca quedarse embarazada para atrapar a Alberto

Pero en las conversaciones con su mejor amiga Bárbara sale todo a la luz: ¡Cristina no está realmente embarazada! Solo quiere encontrar a alguien para quedarse embarazada de verdad y hacerle creer que las fechas coinciden y el hijo es suyo.

Solo quiere un hijo para poder tener a Alberto a su lado para siempre. Y Barbi la va a ayudar.

Velvet el nuevo imperio - Cristina ni siquiera está embarazada: está buscando candidato para hacerlo pasar por hijo de Alberto
