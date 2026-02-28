Cristina le dice a Alberto que está embarazada de él ¡pero ni siquiera lo está!

Cristina se presenta en el despacho de Alberto para decirle algo muy importante que puede cambiarlo todo: está embarazada.

Alberto no puede creerlo y al final decide comunicar a Ana que va a retrasar el proceso de divorcio hasta que pase un poco de tiempo de la muerte de padre de Cristina.

Gerardo le dejó casi todo el poder a Enrique, pero dejó a Cristina todas sus acciones. Así que el plan de ella es gobernar Velvet con la ayuda de Alberto. “Vamos a estar más unidos que nunca”.

Cristina empieza a tomar decisiones y prohíbe a Ana que le que diseñe vestidos para otra empresa que no sea Velvet. Y sabe que Alberto lo sabía. Ella valora su profesionalidad, pero no quiere que eso ocurra más.

Alberto sigue siendo el presidente de Velvet pero Cristina ahora tiene el mismo poder de decisión que él y quiere que juntos saquen adelante a Velvet. A Cristina parece que se le ha olvidado que Alberto ha roto la relación con ella.

Cristina busca quedarse embarazada para atrapar a Alberto

Pero en las conversaciones con su mejor amiga Bárbara sale todo a la luz: ¡Cristina no está realmente embarazada! Solo quiere encontrar a alguien para quedarse embarazada de verdad y hacerle creer que las fechas coinciden y el hijo es suyo.

Solo quiere un hijo para poder tener a Alberto a su lado para siempre. Y Barbi la va a ayudar.