El señor Otegui muere tras una discusión con Cristina

El señor Otegui estaba muy enfadado después de enterarse que su hija Cristina se iba a divorciar de Alberto. Ellos tenían un trato y su objetivo era quedarse con la dirección de Velvet.

Además, no tolera que hagan daño a su hija por lo que piensa hacer que Alberto pague las consecuencias. Pero ella le dice que es algo que debe resolver por su cuenta y él no debe intervenir.

Pero en medio de la discusión Otegui sufre un ataque y cae tumbado en el sofá. Cristina llama de inmediato a una ambulancia y termina en el hospital.

Una vez allí los médicos les informan de lo que más temen: el señor Otegui no es capaz de superar la parada y muere.

La muerte del señor Otegui pilla a todos desprevenidos, y Cristina se rompe en brazos de Alberto.