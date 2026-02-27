Momento destacado
El señor Otegui muere tras una discusión con Cristina
Cristina Otegui se siente ahora responsable de la muerte de su madre y también de la de su padre
El señor Otegui estaba muy enfadado después de enterarse que su hija Cristina se iba a divorciar de Alberto. Ellos tenían un trato y su objetivo era quedarse con la dirección de Velvet.
Además, no tolera que hagan daño a su hija por lo que piensa hacer que Alberto pague las consecuencias. Pero ella le dice que es algo que debe resolver por su cuenta y él no debe intervenir.
Pero en medio de la discusión Otegui sufre un ataque y cae tumbado en el sofá. Cristina llama de inmediato a una ambulancia y termina en el hospital.
Una vez allí los médicos les informan de lo que más temen: el señor Otegui no es capaz de superar la parada y muere.
La muerte del señor Otegui pilla a todos desprevenidos, y Cristina se rompe en brazos de Alberto.
