Martín destapa la traición de Escandón y Dínora tras reencontrarse con sus nietas en la hacienda Trueba

Martín ya está en la hacienda Trueba junto a sus nietas y los hermanos Reyes. Feliz por haber escapado, no puede evitar recordar el calvario que vivió en el psiquiátrico donde estuvo recluido. El administrador Bustillo y la enfermera Violeta intentaron acabar con su vida por orden de Fernando Escandón, pero logró huir gracias a Hortensia, que se disfrazó de enfermera para rescatarlo.

De vuelta con su familia, el padre de Gabriela les cuenta que sigue vivo gracias al apoyo incondicional de la madre de Manolo y Miguel. También les revela que Escandón trató de matarlo durante una pelea y, al no atreverse a hacerlo con sus propias manos, decidió internarlo en el sanatorio para que otros ejecutaran el crimen.

Martín desconoce el paradero de su hija y teme que Fernando y Dínora le hayan hecho algo. Lo que sus nietas aún no saben es que la hija de Zacarías se esconde de la policía en la hacienda Elizondo. El abuelo destapa además el secreto más escandaloso: Escandón y Dínora son amantes. "Los vi juntos en la cama, por eso intentaron matarme", les confiesa.

Sara y Jimena quieren salir de inmediato a rescatar a su madre, pero Norma las frena: la policía debe encargarse de detener a los culpables. Sin embargo, Óscar y Franco no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados y deciden denunciar a Fernando y Dínora ante las autoridades.