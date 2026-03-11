El amor invencible

Reina el caos en la familia Torrenegro: todos se ponen en contra de Ramsés

La tensión se desata en la familia Torrenegro cuando todos se vuelven contra Ramsés por sus crímenes y sus negocios ilícitos.

El caos se apodera de la familia Torrenegro. Ramsés se encuentra cada vez más acorralado después de que sus propios familiares se pongan en su contra tras salir a la luz sus actividades criminales relacionadas con la trata de mujeres.

Apolo ha decidido actuar y, gracias a un amigo en la Interpol, ha pedido que se investigue al patriarca de los Torrenegro. Consciente de que está en el punto de mira, Ramsés estalla indignado y reprocha a su familia que todos han disfrutado del lujo y las comodidades que él les ha proporcionado durante años.

Convencido de que todos le han dado la espalda, Ramsés cree que solo Leona sigue estando de su lado y le pide que permanezca junto a él en estos momentos difíciles. Lo que no imagina es que ella es en realidad Marena Ramos y que su verdadero objetivo es vengarse de él.

Ana Julia renuncia al apellido Torrenegro

La tensión en la mansión alcanza su punto máximo cuando Ana Julia escucha la fuerte discusión entre Ramsés y el resto de la familia. Harta de la situación, toma una decisión radical: anuncia que se emancipará y que dejará de llevar el apellido Torrenegro. Sus familiares intentan hacerla recapacitar, pero la joven lo tiene claro. No quiere seguir viviendo bajo el mismo techo que su abuelo, al que considera un asesino.

