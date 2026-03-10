Civan estalla contra Nur tras descubrir que manipula a la pequeña Ipek

Nur está perdiendo el norte. Ya no sabe qué hacer para no perder a su marido, Tufan, y a su hijo, Civan. Desde que el joven descubrió que ella es su madre biológica y que lo abandonó en un vertedero, la relación entre ambos ya no es la misma. Y menos aún desde que Mali le confesó que es su verdadero padre.

Ahora, la malvada mujer está dispuesta a todo para recuperar a su hijo y utiliza a Ipek como parte de su plan para que Civan vuelva a su lado. Le enseña a fingir que se encuentra mal para que su hermano acuda en su ayuda. Lo que Nur no imagina es que Civan y Ela están escuchando la conversación entre ambas. El joven se pone de los nervios al escuchar lo que su madre le está pidiendo a la niña.

Ela intenta tranquilizarlo y le pide que no se enfade con Ipek. Le recuerda que solo es una niña. A Civan lo que más le preocupa es que el comportamiento de su madre termine afectando a la pequeña. Ela lo tiene claro: quiere proteger a su hermana y necesita la ayuda de Civan. "Haré todo lo que esté en mi mano por Ipek", le confiesa.

"Hasta hace poco no sabía que tenía una hermana, pero la quiero muchísimo y haría cualquier cosa por ella", responde el hijo de Mali.

Civan entra en la habitación de Ipek y descubre que la niña finge desmayarse delante de él. "Actúas muy bien, pero mientes muy mal porque tienes un corazón enorme", le dice con ternura antes de pedirle que salga del cuarto para poder hablar en privado con Nur.

El joven está indignado con su madre y le pide explicaciones. Quiere saber por qué le enseña a mentir, a hacer trampas y a engañar a la gente. "¿No te preocupa su futuro?", le pregunta enfadado.

Ella intenta justificarse asegurando que solo era una broma. Pero Civan le pide que sea realista y que deje de mentir. Nur sigue negándolo todo, lo que provoca que el joven le lance un ultimátum: si quiere que vuelva a llamarla mamá, tendrá que dejar de decir mentiras.

La mujer continúa fingiendo que no sabe de qué le habla su hijo. Entonces Civan le recuerda que durante años lo ha criado como si fuera su hijastro y no su hijo biológico. Si quiere recuperar su amor, deberá cambiar su forma de ser. Antes de marcharse, además, le exige que no vuelva a jugar con los sentimientos de Ipek.

Mientras tanto, Ela está en la cocina con la niña preparando té. Ipek le confiesa que su madre, Nur, a veces le pide que haga cosas que no quiere hacer. La chef le aconseja que escuche siempre a su corazón y a su conciencia antes de tomar una decisión. "Lucharé por ti", susurra Ela sin darse cuenta de que la pequeña está justo a su lado.