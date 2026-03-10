Leyla

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Nur estalla al ver a Tufan besándose con Serap y planea una terrible venganza

Los celos de Nur llegan al límite cuando sorprende a Tufan con Serap en actitud cariñosa. Tras una pelea brutal entre ambas, la mujer decide vengarse y pone en marcha un plan muy peligroso que podría acabar en tragedia.

Nur estalla al ver a Tufan besándose con Serap y planea una terrible venganza

Publicidad

Nova
Publicado:

Nur sorprende a Tufan y a Serap besándose y estalla al verlos en actitud cariñosa. "Todavía soy tu mujer", le grita a su esposo.

Él le recuerda que piensa divorciarse de ella. "Ayer hicimos el amor varias veces y me dijiste al oído que me querías", le responde Nur, furiosa.

Nur y Serap se enfrentan por Tufan

La amante de Mali explica a Serap que ella y Tufan celebraron su aniversario de boda con una noche apasionada. La todavía mujer de Yilmaz le pide entonces a Tufan que se marche para poder hablar a solas con Nur, y él accede.

Serap le confiesa a Nur que Tufan la ama y que ella también está enamorada de él. La madre de Ipek le recuerda que está seduciendo a un hombre casado y le advierte que nunca permitirá que estén juntos. La discusión entre ambas sube de tono hasta que terminan agarrándose del pelo.

Cuando Nur llega a casa, busca inmediatamente a su marido para pedirle explicaciones. "Me estoy dejando la piel para salvar nuestro matrimonio", le reprocha.

Nur estalla contra Tufan: "No permitiré que nuestro matrimonio fracase"

Pero Tufan ya no quiere saber nada de ella y le recuerda que su intención es divorciarse. "Casarme contigo ha sido un error. Anoche me utilizaste mientras estaba borracho", le dice.

Ella, que no está acostumbrada a perder, le grita que no permitirá que su matrimonio fracase.

Civan, al presenciar la fuerte discusión entre sus padres y comprobar que su madre no cambia de actitud, toma una decisión drástica: lleva a Nur y a Mali al vertedero. Allí les recrimina que todavía hayan confesado a la familia que son amantes y sus verdaderos padres. Después les pide que dejen en paz a su familia y les invita a quedarse a vivir allí.

Nur, como era de esperar, se niega rotundamente y le asegura a su hijo que ella nunca pierde.

Civan les pide a sus padres que se alejen de su familia

La malvada mujer idea entonces un plan para impedir que Tufan sea feliz con Serap. Le pide a Neco que entre en casa de la mujer y deje el gas abierto para provocar una explosión cuando enciendan la luz.

Ela sospecha que Nur está detrás de lo ocurrido y acude al hospital con su marido para comprobar cómo se encuentra Serap. Afortunadamente, su vida no corre peligroy la de su amiga, Ferda y su bebé,que la acompaña en el momento de la explosión, tampoco.

Nova» Series» Leyla» Mejores momentos

Publicidad

Series

Nur estalla al ver a Tufan besándose con Serap y planea una terrible venganza

Nur estalla al ver a Tufan besándose con Serap y planea una terrible venganza

Civan estalla contra Nur tras descubrir que manipula a la pequeña Ipek

Civan estalla contra Nur tras descubrir que manipula a la pequeña Ipek

Josefa descubre a Ramsés con Columba y estalla al descubrir la traición más inesperada

Josefa descubre la infidelidad de Ramsés con Columba y estalla al descubrir la traición más inesperada

Velvet el nuevo imperio - Ana se convierte en la nueva Directora creativa de Velvet
Momento destacado

Ana se convierte en la nueva Directora creativa de Velvet

Así es Victoria, la protagonista de Me atrevo a amarte
Descubre más

Así es Victoria, la protagonista de Me atrevo a amarte

Civan descubre quién es su verdadero padre y amenaza con revelar el gran secreto familiar
Momento destacado

Civan descubre que Mali es su verdadero padre y amenaza con revelar el gran secreto a toda la familia

Civan descubre que Mali es su padre biológico y que Neco y Güzide son sus abuelos. Furioso por las mentiras y traiciones, el joven está dispuesto a destapar el secreto ante toda su familia.

Leona les confiesa a Ana Julia y a Benjamín la verdad: ella es su madre biológica y Gael es su padre
Momento destacado

Leona les confiesa a Ana Julia y a Benjamín la verdad: ella es su madre biológica y Gael es su padre

Durante un encuentro en el planetario, Leona les revela a Ana Julia y Benjamín que es su madre biológica y que Gael, a quien siempre la joven consideró su tío, es en realidad su padre.

Yekta conoce a su nuevo hijo

Yekta tiene un hijo ilegítimo ¡pero no lo acepta!

Valeria vende la mitad de sus acciones al señor Caciero

Alberto vende Velvet y renuncia a la presidencia para empreder su propio camino

Rosario afronta la vida con optimismo y desea volver a abrir las puertas del bar Alcalá

Rosario afronta la vida con optimismo y desea volver a abrir las puertas del bar Alcalá

Publicidad