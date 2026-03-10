Nur estalla al ver a Tufan besándose con Serap y planea una terrible venganza

Nur sorprende a Tufan y a Serap besándose y estalla al verlos en actitud cariñosa. "Todavía soy tu mujer", le grita a su esposo.

Él le recuerda que piensa divorciarse de ella. "Ayer hicimos el amor varias veces y me dijiste al oído que me querías", le responde Nur, furiosa.

La amante de Mali explica a Serap que ella y Tufan celebraron su aniversario de boda con una noche apasionada. La todavía mujer de Yilmaz le pide entonces a Tufan que se marche para poder hablar a solas con Nur, y él accede.

Serap le confiesa a Nur que Tufan la ama y que ella también está enamorada de él. La madre de Ipek le recuerda que está seduciendo a un hombre casado y le advierte que nunca permitirá que estén juntos. La discusión entre ambas sube de tono hasta que terminan agarrándose del pelo.

Cuando Nur llega a casa, busca inmediatamente a su marido para pedirle explicaciones. "Me estoy dejando la piel para salvar nuestro matrimonio", le reprocha.

Pero Tufan ya no quiere saber nada de ella y le recuerda que su intención es divorciarse. "Casarme contigo ha sido un error. Anoche me utilizaste mientras estaba borracho", le dice.

Ella, que no está acostumbrada a perder, le grita que no permitirá que su matrimonio fracase.

Civan, al presenciar la fuerte discusión entre sus padres y comprobar que su madre no cambia de actitud, toma una decisión drástica: lleva a Nur y a Mali al vertedero. Allí les recrimina que todavía hayan confesado a la familia que son amantes y sus verdaderos padres. Después les pide que dejen en paz a su familia y les invita a quedarse a vivir allí.

Nur, como era de esperar, se niega rotundamente y le asegura a su hijo que ella nunca pierde.

La malvada mujer idea entonces un plan para impedir que Tufan sea feliz con Serap. Le pide a Neco que entre en casa de la mujer y deje el gas abierto para provocar una explosión cuando enciendan la luz.

Ela sospecha que Nur está detrás de lo ocurrido y acude al hospital con su marido para comprobar cómo se encuentra Serap. Afortunadamente, su vida no corre peligroy la de su amiga, Ferda y su bebé,que la acompaña en el momento de la explosión, tampoco.