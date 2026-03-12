Secretos de familia

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ilgaz y Ceylin se van de fin de semana romántico

La pareja vive una tregua en sus investigaciones: Ilgaz quiere que Ceylin se olvide de todo pero no sabe que ella le oculta algo muy gordo. Para colmo, le confiesa que quiere formar una familia junto a ella.

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin se van de fin de semana romántico

Publicidad

Nova
Publicado:

Ceylin está pasando unos días muy malos: conocer toda la verdad sobre Parla y la muerte de Serdar le está carcomiendo por dentro! Así que Ilgaz la regala una escapada a Capadocia para olvidarse de todo por unas horas.

Solo tienen que pensar en ellos dos. ¡Qué romántico! “Aunque se acabe el mundo, sólo importamos nosotros”. ¿Será capaz Ceylin de desconectar?

No puede evitar sentirse culpable por mentirle a su marido y tras una llamada de Eren, no puede volver a dormir. Ilgaz se despierta en mitad de la noche y ve que Ceylin no está en la cama, y cuando le pregunta qué le pasa ella vuelve a mentirle e Ilgaz termina confesando que guardar secretos enferma el alma.

Y le pone un ejemplo. Ilgaz se sincera y le cuenta a Ceylin cómo conoció a su abuelo. Al principio el fiscal no conocía los lazos de sangre que le unían a ese hombre y, aun así, iba todos los días al parque para ver a Merdan. Y cuando se enteró de que le ocultó quien era... ¡estuvo sin hablarle años! El fiscal confiesa que desde entonces no puede soportar que la gente le oculte las cosas y le mienta.

Después, Ceylin intenta decirle algo, pero él afirma que es hora de dormir.

Secretos de familia - Ilgaz le confiesa a Ceylin un trauma de su infancia
Secretos de familia - Ilgaz le confiesa a Ceylin un trauma de su infancia | Nova

Por la mañana Ceylin e Ilgaz disfrutan de un bonito plan visitando la Capadocia.

Allí se acercan al árbol de los deseos e Ilgaz, curioso, pregunta a Ceylin cuál ha sido su deseo. Pero como la joven es supersticiosa prefiere no decirlo. ¿Se cumplirá?

Secretos de familia - Ilgaz se sincera con Ceylin: quiere tener hijos con ella

Ilgaz por su parte decide pedir dos deseos: que le encantaría tener hijos con Ceylin y formar una gran familia. ¡Menuda confesión le ha hecho!

Ella no se atreve a contestarle y ambos se funden en un cariñoso abrazo. ¿Qué se le está pasando por la cabeza a Ceylin?

Nova» Series» Secretos de familia

Publicidad

Series

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin se van de fin de semana romántico

Ilgaz y Ceylin se van de fin de semana romántico

Una cámara oculta lo graba todo: Mali amenaza a Nur y ella responde con un peligroso chantaje

Una cámara oculta lo graba todo: Mali amenaza a Nur y ella responde con un peligroso chantaje

Reina el caos en la familia Torrenegro: todos se ponen en contra de Ramsés

Reina el caos en la familia Torrenegro: todos se ponen en contra de Ramsés

Pasión de gavilanes - Juan y Gabriela, como el perro y el gato en plena selva
Momento destacado

Juan y Gabriela, como el perro y el gato en plena selva

Rodrigo Guirao es Alejandro, el protagonista de Me atrevo a amarte
Conócelo

Rodrigo Guirao es Alejandro, el protagonista de Me atrevo a amarte

Velvet el nuevo imperio - Gloria contrata a su cuidadora Marina para que cuide ahora de Cristina
Momento destacado

Gloria contrata a su cuidadora Marina para que se encargue ahora de Cristina

Gloria manda a Cristina de viaje con Marina para que cuide de ella en su estado, pero esconde otras intenciones.

Nur estalla al ver a Tufan besándose con Serap y planea una terrible venganza
Momento destacado

Nur estalla al ver a Tufan besándose con Serap y planea una terrible venganza

Los celos de Nur llegan al límite cuando sorprende a Tufan con Serap en actitud cariñosa. Tras una pelea brutal entre ambas, la mujer decide vengarse y pone en marcha un plan muy peligroso que podría acabar en tragedia.

Civan estalla contra Nur tras descubrir que manipula a la pequeña Ipek

Civan estalla contra Nur tras descubrir que manipula a la pequeña Ipek

Josefa descubre a Ramsés con Columba y estalla al descubrir la traición más inesperada

Josefa descubre la infidelidad de Ramsés con Columba y estalla al descubrir la traición más inesperada

Velvet el nuevo imperio - Ana se convierte en la nueva Directora creativa de Velvet

Ana se convierte en la nueva Directora creativa de Velvet

Publicidad