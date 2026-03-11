Velvet el nuevo imperio

Momento destacado

Gloria contrata a su cuidadora Marina para que se encargue ahora de Cristina

Gloria manda a Cristina de viaje con Marina para que cuide de ella en su estado, pero esconde otras intenciones.

Velvet el nuevo imperio - Gloria contrata a su cuidadora Marina para que cuide ahora de Cristina

Marina es la cuidadora que Gloria tuvo en el centro de desintoxicación y con la que estableció una complicada relación. Ahora la mujer se presenta en las galerías Velvet para encontrarse con Gloria y ella le dice que no tiene resentimiento a pesar de que se acuerda de las cosas tan horribles que le dijo cuando estaba ingresada

Pero ahora Gloria la necesita para una nueva misión: encargarse de Cristina. Gloria le presenta a Alesandro y le dice que van a trabajar juntos, porque es su mano derecha.

Velvet el nuevo imperio - La cuidadora de Gloria, Marina, ahora va a encargarse de Cristina

Para llevar a cabo su tarea la ponen en situación: le cuentan que Cristina, que está recién embarazada, tiene problemas de ira. Por eso necesitan su experiencia como enfermera para mantenerla sedada. Marina pregunta si lo consultaron con el médico justo porque está embarazada, pero Gloria le responde diciendo que Alesandro le pasará sus condiciones de contratación: sueldo, etc. donde encontrará todas las respuestas a las preguntas que se hace.

Una vez acordado el trato con Marina, la mujer se presenta en casa de Cristina y como su nueva asistente para su viaje a los Cayos. Aunque Cristina no había pedido ninguna, Marina le explica que ha sido idea de Gloria.

Velvet el nuevo imperio - Cristina se va a los Cayos con su asistente Marina y no escucha los consejos de Bárbara

Cristina también se compró la casa de los Cayos por consejo de Gloria para relajarse allí, tal y como Bárbara sospechaban. Las dos amigas discuten porque Cristina no hace caso de las cosas que Barbi le aconseja. ¿Correrá peligro Cristina?

