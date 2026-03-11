Una cámara oculta lo graba todo: Mali amenaza a Nur y ella responde con un peligroso chantaje

Ela consigue una cámara oculta y la coloca en el baño de Nur, escondida dentro de una planta. La chef sabe que es el lugar donde la malvada mujer suele reunirse con su amante, Mali, cuando quieren verse a escondidas y hablar de asuntos privados.

Y la pareja no tarda en estrenar la cámara. Mali sabe que su amante fue la responsable de la explosión en la casa de Serap, donde también se encontraba su mujer embarazada, Ferda. "Si te vuelves a acercar a Ferda y le tocas un solo pelo, te vas a enterar", le advierte en tono amenazante. Incluso va más allá y le asegura que no le temblará el pulso a la hora de denunciarla ante la policía para que vuelva a prisión.

La madre de Ipek pierde los nervios al escuchar las amenazas de su amante y le confiesa que, aunque es el amor de su vida, si vuelve a hablar de la cárcel hará que su vida se convierta en un infierno. Y va todavía más lejos: "A mí no me abandona nadie. Eres mi amante y eso no va a cambiar".

Antes de terminar la conversación, Nur le pide que reflexione. De lo contrario, amenaza con mostrar a Tufan un vídeo comprometedor en el que aparecen los dos juntos, algo que podría desatar la ira del exfutbolista.