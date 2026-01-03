Momento destacado
Jimena acepta irse a vivir con Óscar
Ya recuperada en el hospital toma una importante decisión.
Jimena todavía tiene alguna lesión tras el ataque sufrieron de alguien que todavía no han localizado. Pero al menos ha tomado una decisión. Cuando salga del hospital, va a irse a vivir con Óscar.
Él está tan contento que ya ha mandado a Quintina a prepararlo todo para su mujer. Pero sus hermanos le piden que no se precipite.
¿Qué opinará Gabriela cuando vuelva de su luna de miel y descubra que ha perdido a otra de sus hijas?
