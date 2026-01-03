Pasión de Gavilanes

Jimena acepta irse a vivir con Óscar

Ya recuperada en el hospital toma una importante decisión.

Pasión de gavilanes - Jimena acepta irse a vivir con Óscar

Jimena todavía tiene alguna lesión tras el ataque sufrieron de alguien que todavía no han localizado. Pero al menos ha tomado una decisión. Cuando salga del hospital, va a irse a vivir con Óscar.

Él está tan contento que ya ha mandado a Quintina a prepararlo todo para su mujer. Pero sus hermanos le piden que no se precipite.

¿Qué opinará Gabriela cuando vuelva de su luna de miel y descubra que ha perdido a otra de sus hijas?

