Ana se convierte en la nueva Directora creativa de Velvet

Ana dejó Velvet pero ahora todo ha cambiado y se ha convertido en la pieza clave y no puede irse, no solo por ella sino por todos sus compañeros.

Mateo va a su casa a pedirle que vuelva ahora que Alberto no está. Enzo Cafiero, el nuevo accionista mayoritario, tiene el punto de mira puesto en Ana. Quiere que Raúl de la Riva sea el diseñador de la línea masculina de Velvet, una ropa que antes no existía en la empresa. Raúl piensa que sin Alberto los Otegui se van a ir por lo que solo tendrán que tratar con Cafiero que es casi el dueño. Raúl pinesa que es la oportunidad de Ana para limpiar su nombre en Nueva York y cosechar lo que lleva sembrando toda su vida.

Con todo ello Ana tiene que hablar con Carlos e informarle de que no puede ir con él a París porque va a volver a Velvet. Carlos le pregunta si va a hacerlo por Alberto o por su carrera, pero ella asegura que es por ellos, ya que Alberto ni siquiera trabaja ya en Velvet. Carlos la convence en que Cafiero quiere hablar con ella porque es muy talentosa y que la va a apoyar, pero su cara dice otra cosa.

Enzo Cafiero ofrece a Valeria ser directora de operaciones de desarrollo de nuevo proyecto, como la línea de joyas, y bolsos y accesorios. Y además ofrece a Ana el puesto de Directora Creativa, que antes ocapaba Cristina, aunque duró poco tiempo.

La colección que creó junto a Raul de la Riva, los diseños para la boutique de Alondra, la línea de ropa que creó para otra marca evidencian que Ana es la persona idónea para el puesto. A pesar del escándalo previo, sus vestidos son obras de arte piensa ponerlos en el escaparate para que todo el mundo los vea. Además, quiere sacar la línea en Europa.

Ana acepta sin pensarlo. Está encantada y sabe que todo eso se lo debe a Alberto y pide ir a Turquía a verlo y hablar con él antes de empezar cualquier nuevo proyecto.