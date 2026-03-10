Josefa descubre la infidelidad de Ramsés con Columba y estalla al descubrir la traición más inesperada

Columba y Ramsés se ven a escondidas en un apartamento de Ciudad de México que el empresario utiliza para sus escarceos amorosos. Sin embargo, alguien envía un mensaje anónimo al móvil de Josefa alertándole de que su marido le está siendo infiel. ¿Habrá sido Columba?

Josefa acude junto a Apolo hasta el apartamento donde supuestamente se encuentra Ramsés con Columba. Al entrar, la mujer se queda de piedra al ver a su propia nuera vestida únicamente con ropa interior. Incapaz de comprender lo que está viendo, le reprocha a su marido que la haya engañado con la esposa de su hijo Gael y la madre de sus nietos.

En ese momento, Apolo aprovecha la situación para confesar delante de todos que ama a Josefa, y ella también admite sus sentimientos. "No me voy a detener para buscar mi felicidad", le dice a Ramsés sin titubear.

Columba intenta justificarse y asegura que mantiene una relación secreta con su suegro porque Gael siempre la ha despreciado. Pero Josefa no está dispuesta a perdonar una traición así. "Lo vais a pagar bien caro", les advierte, furiosa.

Antes de marcharse del apartamento, Apolo da un paso más y revela que conoce el negocio ilegal de Ramsés relacionado con el tráfico de mujeres, advirtiéndole de que no saldrá impune de sus delitos.

Cuando Josefa regresa a casa, le cuenta a Gael que su padre le ha sido infiel con Columba. El joven se queda en shock y no puede creer que su exmujer haya mantenido una relación en secreto con su propio padre. Ahora todo empieza a encajar: siempre había sospechado que Ramsés protegía demasiado a Columba.

La gran pregunta es qué hará Josefa ahora: ¿tomará una decisión drástica contra la madre de sus nietos?