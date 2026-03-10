El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Josefa descubre la infidelidad de Ramsés con Columba y estalla al descubrir la traición más inesperada

Un mensaje anónimo lleva a Josefa hasta el apartamento donde se encuentra con una escena que jamás habría imaginado: su marido está con Columba, la exmujer de su hijo Gael y madre de sus nietos.

Josefa descubre a Ramsés con Columba y estalla al descubrir la traición más inesperada

Publicidad

Nova
Publicado:

Columba y Ramsés se ven a escondidas en un apartamento de Ciudad de México que el empresario utiliza para sus escarceos amorosos. Sin embargo, alguien envía un mensaje anónimo al móvil de Josefa alertándole de que su marido le está siendo infiel. ¿Habrá sido Columba?

Josefa recibe un mensaje anónimo sobre la infidelidad de Ramsés

Josefa acude junto a Apolo hasta el apartamento donde supuestamente se encuentra Ramsés con Columba. Al entrar, la mujer se queda de piedra al ver a su propia nuera vestida únicamente con ropa interior. Incapaz de comprender lo que está viendo, le reprocha a su marido que la haya engañado con la esposa de su hijo Gael y la madre de sus nietos.

En ese momento, Apolo aprovecha la situación para confesar delante de todos que ama a Josefa, y ella también admite sus sentimientos. "No me voy a detener para buscar mi felicidad", le dice a Ramsés sin titubear.

Columba intenta justificarse y asegura que mantiene una relación secreta con su suegro porque Gael siempre la ha despreciado. Pero Josefa no está dispuesta a perdonar una traición así. "Lo vais a pagar bien caro", les advierte, furiosa.

Antes de marcharse del apartamento, Apolo da un paso más y revela que conoce el negocio ilegal de Ramsés relacionado con el tráfico de mujeres, advirtiéndole de que no saldrá impune de sus delitos.

Josefa le confiesa a Gael que su exmujer es amante de su padre

Cuando Josefa regresa a casa, le cuenta a Gael que su padre le ha sido infiel con Columba. El joven se queda en shock y no puede creer que su exmujer haya mantenido una relación en secreto con su propio padre. Ahora todo empieza a encajar: siempre había sospechado que Ramsés protegía demasiado a Columba.

La gran pregunta es qué hará Josefa ahora: ¿tomará una decisión drástica contra la madre de sus nietos?

Nova» Series» El amor invencible» Mejores momentos

Publicidad

Series

Nur estalla al ver a Tufan besándose con Serap y planea una terrible venganza

Nur estalla al ver a Tufan besándose con Serap y planea una terrible venganza

Civan estalla contra Nur tras descubrir que manipula a la pequeña Ipek

Civan estalla contra Nur tras descubrir que manipula a la pequeña Ipek

Josefa descubre a Ramsés con Columba y estalla al descubrir la traición más inesperada

Josefa descubre la infidelidad de Ramsés con Columba y estalla al descubrir la traición más inesperada

Velvet el nuevo imperio - Ana se convierte en la nueva Directora creativa de Velvet
Momento destacado

Ana se convierte en la nueva Directora creativa de Velvet

Así es Victoria, la protagonista de Me atrevo a amarte
Descubre más

Así es Victoria, la protagonista de Me atrevo a amarte

Civan descubre quién es su verdadero padre y amenaza con revelar el gran secreto familiar
Momento destacado

Civan descubre que Mali es su verdadero padre y amenaza con revelar el gran secreto a toda la familia

Civan descubre que Mali es su padre biológico y que Neco y Güzide son sus abuelos. Furioso por las mentiras y traiciones, el joven está dispuesto a destapar el secreto ante toda su familia.

Leona les confiesa a Ana Julia y a Benjamín la verdad: ella es su madre biológica y Gael es su padre
Momento destacado

Leona les confiesa a Ana Julia y a Benjamín la verdad: ella es su madre biológica y Gael es su padre

Durante un encuentro en el planetario, Leona les revela a Ana Julia y Benjamín que es su madre biológica y que Gael, a quien siempre la joven consideró su tío, es en realidad su padre.

Yekta conoce a su nuevo hijo

Yekta tiene un hijo ilegítimo ¡pero no lo acepta!

Valeria vende la mitad de sus acciones al señor Caciero

Alberto vende Velvet y renuncia a la presidencia para empreder su propio camino

Rosario afronta la vida con optimismo y desea volver a abrir las puertas del bar Alcalá

Rosario afronta la vida con optimismo y desea volver a abrir las puertas del bar Alcalá

Publicidad