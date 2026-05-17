Alejandro da la noticia a Victoria: ¡ha comprado la hacienda Pérez-Soler!

Alejandro da dos sorpresas a Victoria. Primero le lleva a una casa espectacular y le dice que ahí es dónde vivirán juntos a partir de ahora! Victoria lo besa emocionada. Pero las gandes noticias no acaban ahí.

Mientras están brindando por el nuevo hogar, Alejandro le entrega el contrato de compra venta de la hacienda en la que ha crecido. Ella no entiende lo que significa hasta qué se lo confirma: ¡ha comprado la hacienda Pérez soler para ella!

Después van a comunicárselo al resto de los habitantes de la hacienda. Y aunque ellos esperan que sea una buena noticia, los demás se muestran escépticos porque piensan que Alejandro quiere convertirse en el dueño y Carmen y Delfino le piden que no prescinda de ellos. Pero no es eso lo que quiere Alejandro. Ha comprado la hacienda precisamente para que puedan seguir en ella como hasta hora.

Dionisio se enfada mucho cuando se entera de esa venta y acusa a Valente de haber conspirado juntos contra él, aunque Diana le asegura a su padre que no sabían quién era el comprador, y dice la verdad. Porque Alejandro lo hizo todo en secreto para que fuera una sorpresa. ¡Y vaya si lo ha sido!

Déborah también se entera y va a buscar a Alejandro para que se lo confirme. Él le dice que la ha recuperado para entregársela a los Pérez Soler, así que más vale que recoja sus cosas y abandone la casa, pero ella asegura que no se va a ir porque es su tía.

Déborah incluso le dice que en ese momento agradece que su madre Crisanta no esté viva para ver lo que está haciendo y Alejandro aprovecha para darle otra noticia: cree que ha encontrado a su madre viva.